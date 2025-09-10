Искали овощи, а нашли матрешки! Рижан крайне разочаровал отреставрированный Овощной павильон Центрального рынка
После масштабной реконструкции Овощной павильон Рижского Центрального рынка вновь открылся на прошлой неделе, но вместо ожидаемой атмосферы и свежих овощей посетители обнаружили одежду, матрешки и утрату рыночной атмосферы и аутентичности.
На прошлой неделе после длительной реконструкции вновь открылся Овощной павильон Рижского Центрального рынка. За последние годы в его восстановление было вложено более 1,3 млн евро. В обновленном здании предусмотрены места для торговли продуктами питания, промышленными товарами, изделиями ремесленников, а с октября здесь должны заработать и предприятия общественного питания.
Восстановление конструкций Овощного павильона Рижского Центрального рынка
С ноября 2024 года в Овощном павильоне Рижского Центрального рынка ведутся масштабные работы по усилению исторических металлических конструкций. Работы выполняет ...
Сам павильон был закрыт с начала 2022 года после того, как сильный ветер повредил крышу. Основные ремонтные работы завершились весной 2024 года, но затем потребовалось дополнительное укрепление конструкций, которое закончили лишь в мае 2025-го. Сейчас павильон снова открыл двери для покупателей, а сюда временно перевели торговцев из закрытого на ремонт Молочного павильона.
Однако радость рижан от новости об открытии быстро сменилась разочарованием. Первые посетители открыто выражают недовольство в соцсетях. Многие ожидали возвращения традиционной атмосферы рынка с обилием овощей и фруктов, но вместо этого увидели совершенно иной формат.
Один из рижан написал: «Приехал на мой любимый Центральный рынок, хотел посмотреть, как отремонтировали Овощной павильон. Я в шоке. Где все овощи? Где старая добрая атмосфера рынка? Жаль, что так получилось».
Atbraucu uz manu mīļo Centrāltirgu, gribēju paskatīties kā ir izremontēts sakņu paviljons. Esmu šokā. Kur ir palikuši visi dārzeņi, kur ir vecā labā tirgus atmosfēra. Žēl, ka tā. pic.twitter.com/8UtbJGGsG6— Andris Reizenbergs 🇱🇻 (@A_Reizenbergs) September 8, 2025
Другие возмущены ассортиментом товаров. Пользователи удивляются, каким образом в павильоне, который традиционно ассоциируется с овощами, теперь продаются матрешки и прочие сувениры: «Серьезно?! Так выглядит Овощной павильон после ремонта? Без овощей и корнеплодов, зато с обувью, одеждой, сумками и украшениями?»
Еще один посетитель назвал увиденное «жалким подобием»: «Центральный рынок, ОВОЩНОЙ павильон. Трудно представить что-то хуже — выглядит как неудачная копия Дворца спорта 90-х. Вентиляцию сделали ещё тогда, когда это был овощной павильон, поэтому вопрос: во сколько обошёлся этот «секонд-хендный» павильон?»
Centrāltirgus SAKŅU paviljons. Trakāk grūti iedomāties - izskatās kā kaut kāds neizdevies 90 gadu Sporta pils ļoti žēls pakaļdarinājums. Ventilāciju taisīja, kad vēl bija sakņu paviljons, tāpēc jautājums cik šis humpalpaviljons izmaksāja? pic.twitter.com/gH5oqvjhHt— Martins Kriekis (@MartinsKriekis) September 6, 2025
Другие комментаторы иронизируют: «Надеюсь, тот, кто согласовал такую реконструкцию, сохранил чек и сможет вернуть товар обратно».
Rīgas centrāltirgus sakņu paviljona atklāšana un jau reālā tirdzniecība. 🥳 pic.twitter.com/CRPnSF9qYo— Kaspars Zn (@saliktengriba) September 8, 2025
Многие отмечают потерю аутентичности рынка: «Как можно было так испортить рынок? Старый был в сто раз лучше. Куда делось все настоящее?» «Проходил мимо и не понял, что это за место. Будут ли там вообще овощи? Или полки займут фальшивые товары и матрешки?»