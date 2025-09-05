Что предлагает Рижский Центральный рынок в начале сентября 2025
Цены и ассортимент овощей и фруктов на Рижском Центральном рынке в начале сентября 2025 года.
С возвращением! На Центральном рынке снова работает Овощной павильон. Что изменилось?
На этой неделе для посетителей Рижского Центрального рынка вновь открылся Овощной павильон, в восстановление которого за последние годы инвестировано более 1,3 млн евро. В павильоне доступны торговые места с продуктами питания, промышленными товарами, а также изделиями ремесленников. С октября здесь начнут работать и несколько предприятий общественного питания.
Овощной павильон был закрыт для торговцев и покупателей с начала 2022 года, когда сильные порывы ветра сорвали часть кровельного покрытия, и здание было закрыто на ремонт. Работы по реконструкции и замене крыши завершились в апреле 2024 года. Затем потребовалось дополнительное укрепление кровельных конструкций, которое завершилось в мае 2025 года.
С открытием павильона туда временно переведены торговцы промышленными товарами из Молочного павильона, а также создается новая зона общественного питания, которая расширит предложение рынка. Общая торговая площадь Овощного павильона превышает 1 080 м², обеспечивая места более чем для 60 торговцев, ремесленников и заведений общественного питания.
В то же время для посетителей закрыт исторический Молочный павильон, где начаты работы по укреплению конструкций крыши. Параллельно ведется подготовка к замене кровельного покрытия, а также к реализации проекта ЕС MULTICLIMACT, который повысит энергоэффективность здания и его устойчивость к изменениям климата.
На Рижском Центральном рынке пять крытых павильонов: Молочный, Мясной, Рыбный, Овощной и Гастрономический. Всем им в ближайшее время предстоят масштабные восстановительные работы, чтобы обеспечить бесперебойную работу рынка.
Для дальнейшего развития рынка в 2024 году была разработана концепция, которая определяет «дорожную карту» на ближайшие годы и позволяет направлять инвестиции целенаправленно. По текущим оценкам, на восстановление павильонов потребуется не менее 16 млн евро, а общий объем инвестиций в благоустройство территории оценивается более чем в 26 млн евро. Если будет реализован вариант концепции с приспособлением Мясного павильона под культурные и художественные функции, то это потребует еще около 13 млн евро. Окончательное решение о развитии Рижского Центрального рынка и необходимых вложениях предстоит принять владельцу рынка — Рижскому самоуправлению.