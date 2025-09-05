С возвращением! На Центральном рынке снова работает Овощной павильон. Что изменилось?

Для дальнейшего развития рынка в 2024 году была разработана концепция, которая определяет «дорожную карту» на ближайшие годы и позволяет направлять инвестиции целенаправленно. По текущим оценкам, на восстановление павильонов потребуется не менее 16 млн евро, а общий объем инвестиций в благоустройство территории оценивается более чем в 26 млн евро. Если будет реализован вариант концепции с приспособлением Мясного павильона под культурные и художественные функции, то это потребует еще около 13 млн евро. Окончательное решение о развитии Рижского Центрального рынка и необходимых вложениях предстоит принять владельцу рынка — Рижскому самоуправлению.