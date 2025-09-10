Обновленный Овощной павильон на Рижском Центральном рынке
Реконструкция века: как за 26 млн евро изменится Рижский Центральный рынок в ближайшие годы
Реализуя концепцию развития Рижского Центрального рынка, его управляющая компания SIA Rīgas nami приступила к поэтапной реконструкции рыночных павильонов и их временной функциональной ротации, чтобы обеспечить бесперебойную работу рынка, развивать новые функции и одновременно сохранить уникальное культурно-историческое наследие.
Согласно концепции развития, к 2029 году должны быть обновлены и соответствующим образом оборудованы все павильоны рынка. Это предполагает не только визуальные изменения интерьеров, но и укрепление почти вековых конструкций, замену кровли, ремонт подвалов и другие работы, которые не всегда заметны посетителям рынка.
Важную роль в этом процессе играет недавно открытый после ремонта павильон, где ранее располагались корнеплоды и овощи. Он станет центральным пунктом ротации, куда будут перемещаться торговцы и прилавки из тех павильонов, где начнется реконструкция. Так, сейчас сюда переведены продавцы промышленных товаров, а ещё через два года туда будут временно перемещены торговцы из Рыбного павильона, который передадут на ремонт.
Параллельно уже начаты работы в бывшем Молочном павильоне, которые продлятся до конца следующего года. Его планируют приспособить для торговли мясной продукцией. Это будет первый павильон, который после завершения всех работ будет оборудован в соответствии с функциями, определенными в концепции развития рынка.
В ближайшие месяцы планируется объявить конкурс на разработку интерьеров и оборудования павильонов, чтобы к началу 2027 года, когда двери откроет первый полностью обновленный павильон, он соответствовал лучшим практикам организации рынков. Для временной эксплуатации максимально эффективно используются существующие торговые места.
Ротация павильонов и смена их функций завершатся реконструкцией Гастрономического павильона в 2028–2029 годах. После этого он будет полностью приспособлен для предоставления услуг общественного питания.
По текущим оценкам, на реконструкцию павильонов Рижского Центрального рынка потребуется не менее 18 миллионов евро, а общий объем инвестиций, включая благоустройство территории, оценивается более чем в 26 миллионов евро. Если будет реализован вариант, предусматривающий адаптацию Мясного павильона под функции искусства и культуры, это потребует ещё около 13 миллионов евро. Окончательное решение о дальнейшем развитии Рижского Центрального рынка и необходимых вложениях предстоит принять его владельцу — Рижской думе.