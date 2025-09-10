Реконструкция века: как за 26 млн евро изменится Рижский Центральный рынок в ближайшие годы

Важную роль в этом процессе играет недавно открытый после ремонта павильон, где ранее располагались корнеплоды и овощи. Он станет центральным пунктом ротации, куда будут перемещаться торговцы и прилавки из тех павильонов, где начнется реконструкция. Так, сейчас сюда переведены продавцы промышленных товаров, а ещё через два года туда будут временно перемещены торговцы из Рыбного павильона, который передадут на ремонт.