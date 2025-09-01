Директор школы: "Нужно показать, что мы можем объединить разные культуры в одной школе, не деля их на латышские и русские"

Особым испытанием в этом году стал переход на обучение только на латышском языке. «Наша приоритетная задача — показать, что мы можем объединить разные национальности и культуры в одной школе, не деля их на латышские и русские. Ключевая роль здесь у педагогического персонала как носителей государственного языка», — подчеркнула директор. При этом она признала, что ещё в прошлом году дети на переменах почти не общались между собой по-латышски.