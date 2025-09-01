Директор школы: "Нужно показать, что мы можем объединить разные культуры в одной школе, не деля их на латышские и русские"
Новый учебный год начинается с большими вызовами — как в вопросе комплектации педагогического состава, так и в переходе на обучение только на государственном языке, заявила в эфире передачи TV3 «900 sekundes» директор Рижской 75-й основной школы Рамина Скуя.
По её словам, начало года особенно осложняет нехватка учителей. «Я уже укомплектовала весь педагогический состав, но в последний момент учитель латышского языка и литературы решил пойти в другом направлении. Именно в тех школах, где исторически учились дети нацменьшинств, специалистов не хватает больше всего», — пояснила Скуя.
Она отметила, что дефицит педагогов ощущается по всей стране, и школам нередко приходится «делить» специалистов. «Если одна школа закрывает вакансии, другая остаётся без кадров. Новых учителей немного, и многие из них со временем уходят из профессии. Часто именно харизма директора и школьная среда определяют, останется ли учитель на работе», — сказала Скуя.
Особым испытанием в этом году стал переход на обучение только на латышском языке. «Наша приоритетная задача — показать, что мы можем объединить разные национальности и культуры в одной школе, не деля их на латышские и русские. Ключевая роль здесь у педагогического персонала как носителей государственного языка», — подчеркнула директор. При этом она признала, что ещё в прошлом году дети на переменах почти не общались между собой по-латышски.
Переход на государственный язык вызвал и болезненные решения: несколько педагогов потеряли работу из-за несоответствия требованиям.
«После проверки Центра государственного языка некоторые учителя, к сожалению, не выдержали экзамен, и пришлось их уволить. Это стало вызовом и для школы, и для родителей, ведь найти новых специалистов посреди учебного года крайне трудно», — отметила Скуя.
Изменения касаются не только учебного процесса, но и повседневной жизни школы. «Важно, чтобы даже технический персонал и, например, работники столовой разговаривали с детьми на латышском языке. Только тогда интеграция будет полной», — добавила директор. Одновременно в школе внедрены и другие новшества — например, ограничения на использование мобильных телефонов с 1-го по 9-й класс.
Otkrito.lv уже сообщал, что, по данным Министерства образования и науки, в новом учебном году за парты общеобразовательных школ Латвии сядут 223 696 учеников, среди них почти 20 тысяч первоклассников и более двух тысяч детей из Украины. Учить школьников будут более 26 тысяч педагогов.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич поздравил педагогов, школьников, студентов и их семьи с началом нового учебного года, пожелав всем стремления к сотрудничеству, любознательности и радости познания.
Министр образования и науки Даце Мелбарде поздравила школьников, учителей и родителей с началом нового учебного года, подчеркнув, что 1 сентября особенно важно для первоклассников и их семей, а учителям доверена миссия развивать знания, навыки и ценности будущего поколения.