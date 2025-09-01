Школьники Латвии начинают учебу без русского языка и без телефонов на уроках

В учебных заведениях, реализующих программы основного образования нацменьшинств, завершится переход на обучение только на латышском языке. С 1 сентября обучение на латышском языке начнут 4-е и 7-е классы, которые до сих пор учились по программам для нацменьшинств. Параллельно в латвийских школах начнется постепенный отказ от русского языка как второго иностранного. Учащиеся 4-х классов в этом году будут изучать только английский язык как первый иностранный, а в 2026/2027 учебном году начнут изучать второй иностранный язык - один из официальных языков стран Европейского союза или Европейской экономической зоны либо иностранный язык, изучение которого регулируется межправительственными соглашениями в области образования.