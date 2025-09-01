Эдгар Ринкевич поздравил с Днем знаний: школа - это воспоминания, которые остаются навсегда
Президент Латвии Эдгар Ринкевич поздравил педагогов, школьников, студентов и их семьи с началом нового учебного года, пожелав всем стремления к сотрудничеству, любознательности и радости познания.
Эдгар Ринкевич в новом учебном году пожелал педагогам, учащимся и родителям стремления действовать и сотрудничать. Он подчеркнул, что для каждого начало учебного года означает что-то свое - для школьников, студентов, учителей, преподавателей, родителей и бабушек с дедушками.
Кто-то встречает этот день с тяжелым вздохом, кто-то - с радостным волнением, но всем, кто сегодня переступит порог школы или вуза, президент пожелал найти в себе любознательность, здоровое упрямство, радость познания и творчества. "Иногда в школе бывает трудно, но мы будем работать над тем, чтобы она оставалась местом, где всегда по-настоящему хорошо. Чтобы школа давала не только знания, но и спокойствие и уверенность. Чтобы она была безопасной для каждого ученика и после уроков. И, конечно же, чтобы школа была местом, где царит веселье и немного острых ощущений, которые навсегда остаются в нашей памяти", - подчеркнул президент.