Эдгар Ринкевич поздравил с Днем знаний: школа - это воспоминания, которые остаются навсегда

Кто-то встречает этот день с тяжелым вздохом, кто-то - с радостным волнением, но всем, кто сегодня переступит порог школы или вуза, президент пожелал найти в себе любознательность, здоровое упрямство, радость познания и творчества. "Иногда в школе бывает трудно, но мы будем работать над тем, чтобы она оставалась местом, где всегда по-настоящему хорошо. Чтобы школа давала не только знания, но и спокойствие и уверенность. Чтобы она была безопасной для каждого ученика и после уроков. И, конечно же, чтобы школа была местом, где царит веселье и немного острых ощущений, которые навсегда остаются в нашей памяти", - подчеркнул президент.