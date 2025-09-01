Министр образования: "Призываю с доверием и уважением относиться к нашим учителям"
Министр образования и науки Даце Мелбарде поздравила школьников, учителей и родителей с началом нового учебного года, подчеркнув, что 1 сентября особенно важно для первоклассников и их семей, а учителям доверена миссия развивать знания, навыки и ценности будущего поколения.
Министр образования и науки Даце Мелбарде пожелала учащимся, учителям и родителям успешного, вдохновляющего и плодотворного нового учебного года, призвав с доверием относиться к учителям, под руководством которых дети будут приобретать новые знания и навыки.
Она подчеркнула, что 1 сентября - особенный день для первоклассников и их семей, а педагогам доверена ответственность развивать их знания.
"Призываю с доверием и уважением относиться к нашим учителям, под ответственность которых мы передаем своих детей, чтобы они развивали таланты, знания, навыки и ценности", - сказала министр.
Мелбарде сравнила учебный год с марафоном, который требует выносливости и дисциплины, но его завершение приносит удовлетворение.
Министр пообещала продолжать работу над тем, чтобы у учителей была необходимая поддержка, а у учеников - безопасная, современная образовательная среда и содержание образования, которое "подготавливает их не только к экзаменам, но и к жизни в бурном, полном возможностей и приключений мире".
Ранее Otkrito.lv согобщал, что в Риге не заполнены все вакансии педагогов в школах. По словам вице-мэра, в целом не хватает около 100 педагогов, что составляет менее 2% общего числа учителей. В целом в рижских школах работают около 7000 педагогов.