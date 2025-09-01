Министр образования: "Призываю с доверием и уважением относиться к нашим учителям"

Министр пообещала продолжать работу над тем, чтобы у учителей была необходимая поддержка, а у учеников - безопасная, современная образовательная среда и содержание образования, которое "подготавливает их не только к экзаменам, но и к жизни в бурном, полном возможностей и приключений мире".