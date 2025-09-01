Учитель: единая школа появится, когда даже в столовой будут говорить по-латышски

Проблемы сохраняются и в дошкольном образовании - есть детские сады, где русский язык звучит чаще, чем следовало бы ожидать. Своим негативным опытом в передаче поделилась и одна из мам, пожелавшая остаться анонимной. Она отдала дочь учиться в бывшую школу нацменьшинств, формально уже ставшую единой. Однако оказалось, что на практике многие учителя, хотя и владевшие латышским языком, на нем не говорили. Переписка в родительской группе в WhatsApp велась преимущественно по-русски. За два года уровень владения латышским у ее дочери настолько снизился, что родители решили перевести ее в другую школу. "Я действительно считаю, что государство этих детей обокрало - они не получают качественного образования", - не скрывала разочарования мама школьницы.