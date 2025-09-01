ФОТО: 1 сентября в Риге - очереди за цветами, взволнованные школьники и пробки на дорогах

Otkrito.lv уже сообщал, что, по данным Министерства образования и науки, в новом учебном году за парты общеобразовательных школ Латвии сядут 223 696 учеников, среди них почти 20 тысяч первоклассников и более двух тысяч детей из Украины. Учить школьников будут более 26 тысяч педагогов.