1 сентября в школах и на улицах Риги (2025)
В понедельник наступил очередной учебный год.
ФОТО: 1 сентября в Риге - очереди за цветами, взволнованные школьники и пробки на дорогах
Сегодня, 1 сентября, улицы Риги ожили особой атмосферой – с самого утра на дорогах образовались пробки, а в цветочных киосках выстроились очереди. Семьи с детьми спешили в школы, держа в руках букеты гладиолусов, роз и хризантем – традиционный символ Дня знаний.
Otkrito.lv уже сообщал, что, по данным Министерства образования и науки, в новом учебном году за парты общеобразовательных школ Латвии сядут 223 696 учеников, среди них почти 20 тысяч первоклассников и более двух тысяч детей из Украины. Учить школьников будут более 26 тысяч педагогов.
В этом году свои двери откроют 477 школ в самоуправлениях– от начальных до гимназий, а также 76 частных учебных заведений. В профессиональных школах будут учиться около 28 тысяч подростков, из них примерно 10 тысяч только начинают путь в выбранной специальности.
Одним из ключевых нововведений станет завершение перехода школ на обучение только на латышском языке: с 1 сентября полностью по-латышски начнут учиться четвертые и седьмые классы. Параллельно начинается постепенный отказ от русского языка как второго иностранного – младшие школьники будут изучать лишь английский, а второй язык добавится только через два года.
Еще одно изменение касается дисциплины: с этого года в школах запрещено использовать мобильные телефоны до шестого класса, за исключением учебных целей. Конкретные правила будут устанавливать сами заведения.
На улицах города сегодня можно было увидеть радостных первоклассников с родителями и старшеклассников, спешащих в школы с букетами. Для многих семей это утро стало волнительным и праздничным, а для города – символом нового этапа, когда после летнего затишья снова оживает школьная жизнь.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич поздравил педагогов, школьников, студентов и их семьи с началом нового учебного года, пожелав всем стремления к сотрудничеству, любознательности и радости познания.
Министр образования и науки Даце Мелбарде поздравила школьников, учителей и родителей с началом нового учебного года, подчеркнув, что 1 сентября особенно важно для первоклассников и их семей, а учителям доверена миссия развивать знания, навыки и ценности будущего поколения.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что и после 1 сентября в Риге обещают такие пробки, что население просят пересесть из личных авто в общественные автобусы.