После 1 сентября в Риге обещают такие пробки, что население просят пересесть из личных авто в общественные автобусы

На 61 участке государственных дорог продолжаются строительные работы и действуют ограничения движения. "Во время ремонтных работ на дорогах и улицах Риги и пригородов для поездок в столицу рекомендуем по возможности использовать общественный транспорт", - указывает Latvijas Valsts ceļi.