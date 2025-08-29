Все, приехали!
В Латвии
Сегодня 11:25
После 1 сентября в Риге обещают такие пробки, что население просят пересесть из личных авто в общественные автобусы
Как сообщает Latvijas Valsts ceļi, в понедельник, 1 сентября, начнется новый учебный год, и движение станет интенсивнее, особенно на дорогах в окрестностях Риги. Водителей призывают предусмотреть дополнительное время на поездку.
На 61 участке государственных дорог продолжаются строительные работы и действуют ограничения движения. "Во время ремонтных работ на дорогах и улицах Риги и пригородов для поездок в столицу рекомендуем по возможности использовать общественный транспорт", - указывает Latvijas Valsts ceļi.
По прогнозу организации, в окрестностях Риги в утренние часы будних дней движение в начале учебного года будет особенно затруднено — многие одновременно повезут детей в рижские учебные заведения к началу уроков.
При этом на въезде в Ригу сразу в нескольких местах ведутся дорожные работы:
- при въезде со стороны Кекавы нужно учитывать, что у Бауской трассы (A7) на въезде в Ригу ведутся строительные работы четвертой очереди Южного моста, а также создается пешеходная и велосипедная инфраструктура, соединяющая Кекаву и Ригу;
- при въезде со стороны Елгавы также действуют ограничения движения, связанные со строительством четвертой очереди Южного моста;
- при въезде со стороны Саласпилса нужно учитывать, что в Риге на улице Латгалес (бывшая Маскавас) продолжается строительство трамвайной линии.
О том, что начиная с 1 сентября жителей столицы ждут серьезные транспортные заторы предупреждали ранее и рижские власти.