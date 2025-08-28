Власти Риги признали, что начиная с 1 сентября жителей столицы ждут транспортные заторы
После начала учебного года жителям Риги следует ожидать, что на улицах города вновь появятся пробки, сегодня на пресс-конференции сообщил мэр Риги Виестурс Клейнбергс (P).
Чтобы уменьшить пробки, мэр призвал пользоваться общественным транспортом, который 1 сентября будет бесплатным. Для школьников общественный транспорт будет бесплатным и в остальное время.
Мэр признал, что на некоторых участках улиц ремонты еще не завершены, и в отдельных местах они будут продолжаться в сентябре и октябре.
Также затруднен въезд в Ригу, поскольку продолжаются работы по продлению линии трамвая №7, а также Latvijas Valsts ceļi ведет работы в районе Южного моста.
Мэр отметил, что попросил исполнительного директора муниципалитета связаться с LVC для решения этого вопроса, чтобы въезд и выезд из Риги через Южный мост проходил более организованно.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что рижан смущают огромные пробки на шоссе A7. "А что будет, когда начнется школа?"