Израиль закрывает посольства по всему миру
После воздушных ударов Израиля по ядерным объектам Ирана и ответной атаки Тегерана с применением дронов, Израиль принял решение закрыть все свои посольства и консульства.
Министерство иностранных дел Израиля проинформировало дипломатические представительства страны по всему миру о необходимости закрытия и временном прекращении оказания консульских услуг из соображений безопасности.
В ночь на пятницу Израиль нанес масштабный удар по Ирану. По сообщениям израильских официальных лиц, атаки были направлены на несколько ядерных объектов и другие военные цели Ирана, также были ликвидированы несколько ученых-ядерщиков и высокопоставленных военных. На фоне атаки мировые цены на нефть резко выросли.
Государственное телевидение Ирана сообщило, что среди погибших — командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси, а также физик Мохаммад Мехди Техранчи. Сообщается, что в столице Ирана Тегеране были слышны взрывы и произошел пожар в штабе Корпуса стражей исламской революции.
Также передавалось о взрывах в городе Нетенз, расположенном в 225 километрах к югу от Тегерана. Там находится ядерный объект с центрифугами по обогащению урана. Представитель армии Израиля сообщил, что удары были направлены «против ядерной программы Ирана и других военных объектов», передает BBC, не называя имя официального лица. Источник также указал, что было нанесено несколько десятков ударов по разным регионам страны. Целями стали ракеты дальнего радиуса действия и объекты, связанные с ядерной программой, добавил представитель.
Ранее директор Центра геополитических исследований, ассоциированный профессор Рижского университета им. Страдиня Марис Анджанс назвал начавшийся конфликт давно назревавшей войной.