Израиль закрывает посольства по всему миру

Также передавалось о взрывах в городе Нетенз, расположенном в 225 километрах к югу от Тегерана. Там находится ядерный объект с центрифугами по обогащению урана. Представитель армии Израиля сообщил, что удары были направлены «против ядерной программы Ирана и других военных объектов», передает BBC, не называя имя официального лица. Источник также указал, что было нанесено несколько десятков ударов по разным регионам страны. Целями стали ракеты дальнего радиуса действия и объекты, связанные с ядерной программой, добавил представитель.