Посольство Латвии в Израиле обратилось к соотечественникам с важным заявлением

Она добавила, что США не принимали участия в этих ударах и в данный момент сосредоточены на эвакуации своих граждан из опасных районов. Латвия также рассматривает возможные шаги в отношении своего дипломатического состава в Израиле. Посол Латвии в Израиле сейчас находится в Латвии. В Иране зарегистрированы только три гражданина Латвии, от которых пока нет никаких сведений, сообщила Браже.