Посольство Латвии в Израиле обратилось к соотечественникам с важным заявлением
После масштабной атаки Израиля на Иран с обращением к гражданам Латвии выступило посольство Латвии в Израиле.
Учитывая рост угроз безопасности в стране, посольство призывает всех граждан Латвии следовать указаниям израильских властей и находиться в местах, откуда можно быстро добраться до бомбоубежищ, говорится в заявлении, опубликованном в микроблоге X. В нерабочее время посольства и в экстренных случаях рекомендуется обращаться к дежурному Консульского департамента МИД Латвии по телефону +371 26337711 или по электронной почте palidziba@mfa.gov.lv.
Министерство иностранных дел в свою очередь призывает граждан Латвии следить за развитием ситуации, выполнять указания местных властей и находиться рядом с убежищами. В Израиле объявлено чрезвычайное положение, отменены массовые мероприятия и закрыто воздушное пространство. Граждан, находящихся в краткосрочной поездке в Израиле, МИД настоятельно призывает зарегистрироваться в Консульском регистре.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в эфире передачи Rīta panorāma на LTV пояснила, что, учитывая подготовленность израильского удара и заявление премьер-министра Беньямина Нетаньяху о продолжении операции, ситуация на Ближнем Востоке в ближайшее время не станет легче или спокойнее.
Она добавила, что США не принимали участия в этих ударах и в данный момент сосредоточены на эвакуации своих граждан из опасных районов. Латвия также рассматривает возможные шаги в отношении своего дипломатического состава в Израиле. Посол Латвии в Израиле сейчас находится в Латвии. В Иране зарегистрированы только три гражданина Латвии, от которых пока нет никаких сведений, сообщила Браже.