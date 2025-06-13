Израиль нанес удары по ядерным объектам в Иране. В ответ Иран запустил сотню дронов по Израилю

«В последние месяцы Иран предпринял шаги, на которые ранее не решался, чтобы использовать обогащенный уран в качестве оружия. Если Иран не остановить, он сможет изготовить ядерное оружие в очень короткие сроки. Это может произойти в течение года. Это может произойти за несколько месяцев, меньше чем за год», — говорится в заявлении израильского премьера.