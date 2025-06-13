Израиль нанес удары по ядерным объектам в Иране. В ответ Иран запустил сотню дронов по Израилю
Израиль в ночь на пятницу нанес удары по ядерным объектам Ирана и другим военным целям, сообщили израильские официальные лица.
Есть жертвы
Предположительно, в результате ударов был убит начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, а также высокопоставленные ученые, сообщил журналистам источник в израильских структурах безопасности, пожелавший остаться анонимным.
Иранское государственное телевидение сообщило, что среди погибших — командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Абаси, а также ядерный ученый Мохаммад Мехди Техранчи.
Телевидение передало, что в столице Ирана Тегеране были слышны взрывы, а в штабе КСИР вспыхнул пожар. Также сообщалось о взрывах в городе Натанз, расположенном в 225 километрах к югу от Тегерана, где находится ядерный объект с центрифугами по обогащению урана.
Представитель израильской армии заявил, что удары были направлены «против ядерной программы Ирана и других военных целей», передает BBC, не называя его имени. По его словам, были нанесены десятки ударов по различным регионам страны. Целями стали ракеты большой дальности и объекты, связанные с ядерной программой, добавил он.
Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, в котором сообщил, что Израиль начал «целенаправленную военную операцию с целью устранения угрозы Ирана существованию Израиля». «Операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется», — подчеркнул Нетаньяху.
«В последние месяцы Иран предпринял шаги, на которые ранее не решался, чтобы использовать обогащенный уран в качестве оружия. Если Иран не остановить, он сможет изготовить ядерное оружие в очень короткие сроки. Это может произойти в течение года. Это может произойти за несколько месяцев, меньше чем за год», — говорится в заявлении израильского премьера.
США не участвуют
В заявлении министра обороны Израиля Исраэля Каца удары названы превентивными, а также прозвучало предупреждение, что после израильских ударов ожидается ответный удар со стороны Ирана с применением ракет и дронов, в связи с чем по всей территории Израиля объявлено чрезвычайное положение. Израиль, Иран и соседний Ирак закрыли свое воздушное пространство для гражданской авиации.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не участвуют в израильских ударах по Ирану и предостерег Иран от нападений на американские интересы или персонал. Президент США Дональд Трамп созвал в пятницу заседание Совета национальной безопасности.
Ответный удар Ирана
Армия Израиля в пятницу сообщила, что Иран в последние часы запустил около 100 беспилотников по территории Израиля, и предпринимаются усилия по их перехвату.
«Иран запустил по территории Израиля около 100 беспилотных летательных аппаратов, которые мы пытаемся перехватить», — заявил журналистам официальный представитель армии, бригадный генерал Эфи Дефрин.
Он добавил, что в израильских авиаударах по Ирану участвовали 200 реактивных истребителей, которые атаковали около 100 целей по всей территории страны. По его словам, удары продолжаются.