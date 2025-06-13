Латвийский эксперт: "Между Ираном и Израилем началась война"
Давно назревавшая война между Израилем и Ираном началась, заявил директор Центра геополитических исследований, ассоциированный профессор Рижского университета им. Страдиньша Марис Анджанс, комментируя ночные удары Израиля по ядерным объектам и другим военным целям Ирана.
По его словам, к этой войне стороны шли десятилетиями. Ситуация на Ближнем Востоке начала меняться после Исламской революции в Иране в 1979 году, и уже тогда иранские лидеры открыто заявляли о необходимости уничтожения Израиля. В 1980-х годах Иран был сосредоточен на войне с Ираком, но последние 20–30 лет отношения с Израилем оставались крайне напряженными.
«Израиль давно ясно дал понять, что не допустит появления ядерного оружия у Ирана. США придерживались той же линии — велись переговоры о свертывании иранской ядерной программы. Похоже, Израиль решил, что сейчас — подходящий момент для действий», — отметил Анджан.
«Израиль — безусловно, сильнейшая страна Ближнего Востока в военном отношении, и у Ирана, на мой взгляд, очень мало шансов».
Анджанс напомнил, что Иран уже наносил удары по Израилю в апреле и октябре 2024 года, однако они были успешно отражены. Он также допускает, что атаки могут последовать со стороны йеменских хуситов, но и их возможности Израиль ранее существенно ограничил.
Хотя эксперт не исключает жертв среди мирного населения, он полагает, что их число будет ограничено благодаря эффективным системам оповещения, ПВО и поддержке со стороны США. При этом он не верит, что конфликт перейдет в наземную фазу, но допускает кибератаки или нападения на израильтян за пределами страны.
Анджанс указал, что США сейчас недовольны действиями Израиля, поскольку бывший президент Дональд Трамп пытался решить вопрос с Ираном дипломатическим путем. Тем не менее, по словам эксперта, США однозначно будут защищать Израиль, который занимает первостепенное место в американской внешней политике.
Как мы сообщали ранее, Израиль в ночь на пятницу нанес удары по ядерным объектам и другим военным целям в Иране.
В связи с началом войны посольство Латвии в Израиле обратилось к соотечественникам с важным заявлением.