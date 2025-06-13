Латвийский эксперт: "Между Ираном и Израилем началась война"

По его словам, к этой войне стороны шли десятилетиями. Ситуация на Ближнем Востоке начала меняться после Исламской революции в Иране в 1979 году, и уже тогда иранские лидеры открыто заявляли о необходимости уничтожения Израиля. В 1980-х годах Иран был сосредоточен на войне с Ираком, но последние 20–30 лет отношения с Израилем оставались крайне напряженными.