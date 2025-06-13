Баррель по 130 долларов? После ударов Израиля по Ирану резко подскочили цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6,19 доллара, или около 8,9 процента, до 75,55 доллара за баррель. В ходе торгов цена достигала 78,50 доллара, что стало максимумом с 27 января. Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 6,22 доллара, или 9,1 процента, до 74,26 доллара, достигнув внутридневного максимума в 77,62 доллара — самого высокого уровня с 21 января. Это крупнейшие дневные колебания цен с 2022 года, когда на фоне вторжения России в Украину цены на энергоносители резко выросли.