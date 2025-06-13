Баррель по 130 долларов? После ударов Израиля по Ирану резко подскочили цены на нефть
Цены на нефть в пятницу подскочили почти на 9 процентов, достигнув многомесячных максимумов после того, как Израиль нанес удары по Ирану, а Тегеран в ответ запустил по Израилю дроны.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6,19 доллара, или около 8,9 процента, до 75,55 доллара за баррель. В ходе торгов цена достигала 78,50 доллара, что стало максимумом с 27 января. Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 6,22 доллара, или 9,1 процента, до 74,26 доллара, достигнув внутридневного максимума в 77,62 доллара — самого высокого уровня с 21 января. Это крупнейшие дневные колебания цен с 2022 года, когда на фоне вторжения России в Украину цены на энергоносители резко выросли.
Израиль заявил, что атаковал иранские ядерные объекты, предприятия по производству баллистических ракет и военное командование, начав, как утверждается, продолжительную операцию, направленную на предотвращение создания Ираном ядерного оружия. Иран в ответ пообещал жесткую реакцию. Иранская национальная компания по переработке и распределению нефти сообщила, что объекты по переработке и хранению нефти не пострадали и продолжают работу.
Как отмечают аналитики, основная обеспокоенность связана с возможным влиянием ситуации на Ормузский пролив. Этот стратегически важный водный путь ранее уже находился под угрозой из-за региональной нестабильности, но пока не пострадал. Около пятой части мирового потребления нефти — 18–19 миллионов баррелей в сутки — проходит через Ормузский пролив.
В худшем случае — при закрытии пролива или ответных действиях крупных производителей нефти региона — цены могут подскочить до 120–130 долларов за баррель, почти вдвое выше текущих базовых прогнозов.
Некоторые аналитики считают, что маловероятно перерастание конфликта в полномасштабную войну, и рост цен на нефть, скорее всего, скоро натолкнется на сопротивление. Почти все иранские поставки идут в Китай, поэтому именно китайские закупки со скидкой находятся под наибольшим риском. Дополнительную стабилизирующую роль может сыграть резервная добыча ОПЕК+.
Рост цен на нефть также ухудшает прогноз для экономики Германии, которая остается единственной страной G7 без роста экономики уже два года подряд, отметили в экономическом институте DIW Berlin.
Ранее цена на нефть снижались - в апреле, например, действия администрации США вызвали самое резкое падение цен на нефть за четыре года.