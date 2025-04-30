Действия Трампа вызвали самое резкое падение цен на нефть за четыре года
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Действия Трампа вызвали самое резкое падение цен на нефть за четыре года

Отдел новостей

Otkrito.lv

Глобальная таможенная война, развязанная Дональдом Трампом, вызвала самое большое одномесячное падение мировых цен на нефть с 2021 года.

Как сообщает Reuters, в среду, по состоянию на 10 утра по Гринвичу, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 49 центов, или 0,8%, до 63,76 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 40 центов, или 0,7%, до 60,02 доллара за баррель.

В целом в течение апреля обе марки нефти подешевели примерно на 15% и 16% соответственно. Это самое большое падение с ноября 2021 года. Reuters прямо связывает падение нефтяных цен с объявленной 2 апреля новой тарифной политикой США, в рамках которой весь импорт в Америку обложили дополнительной пошлиной. Эффект усилили контрмеры, принятые Китаем в ответ.

Опрошенные Reuters аналитики прогнозируют, что тарифы Дональда Трампа сделали вероятным сползание мировой экономики в рецессию уже в этом году. Уже в апреле производство на заводах в Китае претерпело самое быстрое сокращение за последние 16 месяцев.

Дополнительным фактором, который снизил цены на нефть, стало ожидание увеличения добычи странами ОПЕК+. Ожидается, что добычу увеличат в мае, а возможно и в июне.

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