Действия Трампа вызвали самое резкое падение цен на нефть за четыре года

Как сообщает Reuters, в среду, по состоянию на 10 утра по Гринвичу, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 49 центов, или 0,8%, до 63,76 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 40 центов, или 0,7%, до 60,02 доллара за баррель.