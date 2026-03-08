"Моя мама нашла мне мужа": Леди Гага официально подтвердила скорую свадьбу

Леди Гага держит детали свадьбы в секрете. В марте 2025 года она сказала E! News, что «отчаянно старается сохранить это в тайне». Однако и она, и Полански дали понять, что церемония, скорее всего, будет камерной, а не масштабной. В конце 2025 года Полански сказал: «Мы не хотим очень большую свадьбу, но хотим получить от нее удовольствие. Во многом мы и так уже чувствуем себя женатыми, так что вряд ли это что-то сильно изменит». Сообщается, что пара рассматривает дату свадьбы либо во время тура Mayhem Ball Tour, либо вскоре после его завершения, которое запланировано на 13 апреля 2026 года в Madison Square Garden в Нью-Йорке.