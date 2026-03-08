"Моя мама нашла мне мужа": Леди Гага официально подтвердила скорую свадьбу
Леди Гага подтвердила, что скоро выйдет замуж за предпринимателя Майкла Полански. Певица по-прежнему скрывает детали церемонии, однако уже ясно, что речь идет не о громком шоу, а о более личном и закрытом событии.
В заранее записанном обращении, показанном 6 марта во время Romantic Radio TikTok Live Бруно Марса, Леди Гага рассказала: «Мы с моим женихом весь год путешествовали, но скоро женимся. Мы надеялись, что ты сможешь выбрать для нас особенную песню». В ответ Марс посвятил паре вступительную композицию со своего нового альбома The Romantic под названием Risk It All. «Майкл, это и для тебя тоже», — сказал он.
Леди Гага держит детали свадьбы в секрете. В марте 2025 года она сказала E! News, что «отчаянно старается сохранить это в тайне». Однако и она, и Полански дали понять, что церемония, скорее всего, будет камерной, а не масштабной. В конце 2025 года Полански сказал: «Мы не хотим очень большую свадьбу, но хотим получить от нее удовольствие. Во многом мы и так уже чувствуем себя женатыми, так что вряд ли это что-то сильно изменит». Сообщается, что пара рассматривает дату свадьбы либо во время тура Mayhem Ball Tour, либо вскоре после его завершения, которое запланировано на 13 апреля 2026 года в Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Как долго Леди Гага и Майкл Полански вместе?
Гага и 42-летний Полански начали встречаться в 2019 году после знакомства на вечеринке в честь 40-летия основателя Napster Шона Паркера у него дома в Лос-Анджелесе. По данным Vogue, в тот вечер они проговорили три часа, и с этого началась связь, которая со временем только окрепла. Пара официально подтвердила отношения в феврале 2020 года, когда Гага опубликовала в Instagram фото, на котором они вместе на лодке во Флориде.
В октябрьской истории Vogue 2024 года Гага рассказала, что их связь особенно укрепилась во время пандемии COVID-19. «Моя мама встретила его и сказала мне: “Кажется, я только что встретила твоего мужа”, а я ответила: “Я не готова встретить своего мужа!” Я и представить не могла, что моя мама нашла для меня самого идеального человека», — поделилась певица. Полански ответил ей тем же, сказав: «Меня сразу поразили ее теплота и открытость — ей было искренне интересно, какой была моя жизнь и мое взросление в Миннесоте».
Пара обручилась за несколько месяцев до того, как Гага публично объявила об этом на Олимпиаде в Париже в 2024 году. По данным People, Полански сделал предложение в марте 2024 года, в день 38-летия Гаги, сначала подарив ей символическую травинку, а затем преподнес кольцо с бриллиантом стоимостью 2 миллиона долларов. Позже Гага рассказала, что ее песня Blade of Grass была вдохновлена именно этим необычным предложением.
Кто такой Майкл Полански?
Майкл Полански — бизнесмен и технологический предприниматель с образованием Гарварда, имеющий серьезный опыт в математике и компьютерных науках. Он окончил Гарвардский университет в 2006 году, а затем занимал руководящие должности в различных некоммерческих организациях и компаниях.
В 2022 году Полански стал соучредителем компании Outer Biosciences, работающей в сфере здоровья кожи и занимающейся разработкой новых биоактивных веществ для ее улучшения. Он также входит в совет Parker Institute for Cancer Immunotherapy, который поддерживает финансирование исследований в области лечения рака.
Полански остается надежным партнером Гаги и помогает ей в благотворительных инициативах, в том числе в рамках концерта One World: Together at Home, который Гага курировала для поддержки Всемирной организации здравоохранения во время пандемии. На церемонии Grammy Awards 2026 года Гага поблагодарила его за поддержку в работе над альбомом Mayhem, получившим награду как лучший вокальный поп-альбом, сказав: «Ты рядом со мной каждый день, и я даже не могу в полной мере выразить, насколько я тебе за это благодарна. Ты так много работал вместе со мной над этой пластинкой и весь этот год».
Пару не раз видели вместе на крупных мероприятиях, включая Супербоул, BAFTA, Critics Choice Awards и Grammy, где они часто демонстрировали свою близость. Гага открыто говорила, что Полански — ее «лучший друг во всем мире» и что рядом с ним она чувствует себя более сильной как женщина в музыкальной индустрии.
В интервью Гага также говорила о своем воодушевлении по поводу будущего, в том числе о желании создать семью. В октябре 2024 года в эфире The Late Show with Stephen Colbert она сказала: «Чего я действительно хочу, так это стать мамой. Надеюсь, это будет моя следующая главная роль».