ФОТО: Леди Гага с женихом отдохнула на яхте в Майами, а после этого внезапно отменила концерт в рамках тура

Правда, судя по всему, отдых не пошел Гаге на пользу, ведь вскоре после этого ей пришлось отменить концерт в Маймами. В данный момент звезда гастролирует с мировым туром MAYHEM Ball, и до этого проблем не было. Но сегодня в Instagram Леди Гага вышла с заявлением: "Мне ужасно жаль, но я вынуждена перенести сегодняшний концерт в Майами. Во время вчерашней репетиции и сегодняшней вокальной разминки мой голос оказался сильно перенапряжён, и мой врач вместе с вокальным тренером посоветовали мне не выходить на сцену из-за риска для связок. Я хотела бы быть сильной и выступить для вас, но не хочу рисковать долгосрочными или даже постоянными повреждениями голоса. Основываясь на нашем общем опыте, мы понимаем, что с таким шоу, как у нас, риск действительно велик, а вы знаете, что я всегда пою живьём. Это было очень трудное и мучительное решение, но я больше боюсь долгосрочных последствий для моего голоса. Я надеюсь, что вы сможете меня простить и принять мои искренние извинения за разочарование, неудобства и всё то, что я могла вам причинить. Мне так жаль — я изо всех сил старалась избежать этой ситуации, я очень серьёзно отношусь к заботе о себе, чтобы иметь возможность проводить такие сложные и энергозатратные шоу. Я очень люблю своих поклонников. Я надеюсь, что вы примете мои искренние извинения. Мы стараемся как можно скорее перенести концерт на новую дату".