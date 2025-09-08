Леди Гага стала триумфатором премии MTV VMA и затем покинула ее в драматическом стиле

Леди Гага, получая награду «Артист года», выступила с речью: «Готовясь к шоу, я думала о том, какое значение для меня будет иметь эта награда, если я получу её сегодня вечером. И я даже не могу начать описывать, что это для меня значит. Я размышляла о том, что значит быть вознаграждённой за то, что уже само по себе является наградой — за то, чтобы быть артистом. Быть артистом — это попытка соединить души людей по всему миру. Быть артистом — это дисциплина, ремесло, которое направлено на то, чтобы проникать в сердце человека, пускать там корни и напоминать ему о мечтах. Быть артистом — это ответственность — заставлять зрителей улыбаться, танцевать, плакать, освобождаться в любой момент. Это метод построения взаимопонимания и празднования общности. Я надеюсь, что, преодолевая хаос повседневной жизни, вы будете помнить о важности искусства вашей собственной жизни, что вы можете опираться на себя и свои простые умения, которые помогают вам оставаться цельными. Ваша дисциплина, ваше мастерство заслуживают награды за страсть; то, как вы идёте по жизни, уникально и редко. Это полностью ваше. Я посвящаю эту награду зрителям. Вы по праву заслуживаете сцену, на которой сможете сиять, и я дарю вам все свои аплодисменты. Спасибо вам, маленькие монстры, мои фанаты, за то, что всегда поддерживаете меня и всегда поддерживаете монстра во мне».