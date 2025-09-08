Леди Гага стала триумфатором премии MTV VMA и затем покинула ее в драматическом стиле
Леди Гага получила награду «Артист года» на церемонии MTV Video Music Awards 2025 (VMA), которая прошла в воскресенье, 7 сентября, на арене UBS в Элмонте, Нью-Йорк.
Леди Гага стала триумфатором премии MTV VMA и затем покинула ее в драматическом стиле

На церемонии вручения музыкальных наград MTV Video Music Awards (VMA), прошедшей в воскресенье, триумфатором стала Леди Гага.

Леди Гага, выдвинутая в этом году в 12 номинациях, получила четыре награды, среди которых — «Артист года», обойдя таких звёзд, как Тейлор Свифт, Бейонсе, The Weeknd и Кендрик Ламар.

Леди Гага на премии VMA.
Леди Гага, получая награду «Артист года», выступила с речью: «Готовясь к шоу, я думала о том, какое значение для меня будет иметь эта награда, если я получу её сегодня вечером. И я даже не могу начать описывать, что это для меня значит. Я размышляла о том, что значит быть вознаграждённой за то, что уже само по себе является наградой — за то, чтобы быть артистом. Быть артистом — это попытка соединить души людей по всему миру. Быть артистом — это дисциплина, ремесло, которое направлено на то, чтобы проникать в сердце человека, пускать там корни и напоминать ему о мечтах. Быть артистом — это ответственность — заставлять зрителей улыбаться, танцевать, плакать, освобождаться в любой момент. Это метод построения взаимопонимания и празднования общности. Я надеюсь, что, преодолевая хаос повседневной жизни, вы будете помнить о важности искусства вашей собственной жизни, что вы можете опираться на себя и свои простые умения, которые помогают вам оставаться цельными. Ваша дисциплина, ваше мастерство заслуживают награды за страсть; то, как вы идёте по жизни, уникально и редко. Это полностью ваше. Я посвящаю эту награду зрителям. Вы по праву заслуживаете сцену, на которой сможете сиять, и я дарю вам все свои аплодисменты. Спасибо вам, маленькие монстры, мои фанаты, за то, что всегда поддерживаете меня и всегда поддерживаете монстра во мне».

Гага также поблагодарила своего жениха Майкла Полански, прежде чем сообщить публике, что не сможет остаться на остальную часть шоу — потому что она находится в туре с последним альбомом Mayhem и у неё прямо сейчас должен состояться концерт в легендарном Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поэтому певица покинула премию, однако для зрителей VMA она подготовила сюрприз - на экранах появилось выступление с двумя песнями, которое было записано накануне премии в рамках ее турне.

Все лауреаты MTV Video Music Awards 2025:

Видео года - Ариана Гранде, Brighter Days Ahead

Артист года - Леди Гага

Песня года - Розе и Бруно Марс, APT.

Лучший альбом - Сабрина Карпентер, Short n' Sweet

Лучшая музыкальная группа - Blackpink

Лучший новый артист - Алекс Уоррен

Лучший поп-артист - Сабрина Карпентер

MTV Push Performance of the Year - KATSEYE, Touch

Лучшая коллаборация - Леди Гага и Бруно Марс, Die With a Smile

Лучшее поп-видео - Ариана Гранде, Brighter Days Ahead

Лучшее хип-хоп-видео - Doechii, Anxiety

Лучшее R'n'B видео - Мэрайя Кэри, Type Dangerous

Лучшее альтернативное видео - Sombr, "Back to Friends

Лучшее рок-видео - Coldplay, All My Love

Лучшее латина-видео - Шакира, Soltera

Лучшее K-Pop видео - Lisa ft. Doja Cat & Raye, Born Again

Лучшая песня лета - Tate McRae, Just Keep Watching

Лучшее афробитс-видео - Tyla, Push 2 Start

Лучшее кантри-видео - Megan Moroney, Am I Okay?

Лучшеедлинное видео - Ариана Гранде, Brighter Days Ahead

Лучшая режиссура - Леди Гага, Abracadabra

Лучший арт-дирекшн - Леди Гага, Abracadabra

Лучшая кинематография - Kendrick Lamar, Not Like Us

Лучшая хореография - Doechii, Anxiety

Лучшие визуальные эффекты - Sabrina Carpenter, Manchild

