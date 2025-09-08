Леди Гага стала триумфатором премии MTV VMA и затем покинула ее в драматическом стиле
На церемонии вручения музыкальных наград MTV Video Music Awards (VMA), прошедшей в воскресенье, триумфатором стала Леди Гага.
Леди Гага, выдвинутая в этом году в 12 номинациях, получила четыре награды, среди которых — «Артист года», обойдя таких звёзд, как Тейлор Свифт, Бейонсе, The Weeknd и Кендрик Ламар.
Леди Гага, получая награду «Артист года», выступила с речью: «Готовясь к шоу, я думала о том, какое значение для меня будет иметь эта награда, если я получу её сегодня вечером. И я даже не могу начать описывать, что это для меня значит. Я размышляла о том, что значит быть вознаграждённой за то, что уже само по себе является наградой — за то, чтобы быть артистом. Быть артистом — это попытка соединить души людей по всему миру. Быть артистом — это дисциплина, ремесло, которое направлено на то, чтобы проникать в сердце человека, пускать там корни и напоминать ему о мечтах. Быть артистом — это ответственность — заставлять зрителей улыбаться, танцевать, плакать, освобождаться в любой момент. Это метод построения взаимопонимания и празднования общности. Я надеюсь, что, преодолевая хаос повседневной жизни, вы будете помнить о важности искусства вашей собственной жизни, что вы можете опираться на себя и свои простые умения, которые помогают вам оставаться цельными. Ваша дисциплина, ваше мастерство заслуживают награды за страсть; то, как вы идёте по жизни, уникально и редко. Это полностью ваше. Я посвящаю эту награду зрителям. Вы по праву заслуживаете сцену, на которой сможете сиять, и я дарю вам все свои аплодисменты. Спасибо вам, маленькие монстры, мои фанаты, за то, что всегда поддерживаете меня и всегда поддерживаете монстра во мне».
Гага также поблагодарила своего жениха Майкла Полански, прежде чем сообщить публике, что не сможет остаться на остальную часть шоу — потому что она находится в туре с последним альбомом Mayhem и у неё прямо сейчас должен состояться концерт в легендарном Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поэтому певица покинула премию, однако для зрителей VMA она подготовила сюрприз - на экранах появилось выступление с двумя песнями, которое было записано накануне премии в рамках ее турне.
Все лауреаты MTV Video Music Awards 2025:
Видео года - Ариана Гранде, Brighter Days Ahead
Артист года - Леди Гага
Песня года - Розе и Бруно Марс, APT.
Лучший альбом - Сабрина Карпентер, Short n' Sweet
Лучшая музыкальная группа - Blackpink
Лучший новый артист - Алекс Уоррен
Лучший поп-артист - Сабрина Карпентер
MTV Push Performance of the Year - KATSEYE, Touch
Лучшая коллаборация - Леди Гага и Бруно Марс, Die With a Smile
Лучшее поп-видео - Ариана Гранде, Brighter Days Ahead
Лучшее хип-хоп-видео - Doechii, Anxiety
Лучшее R'n'B видео - Мэрайя Кэри, Type Dangerous
Лучшее альтернативное видео - Sombr, "Back to Friends
Лучшее рок-видео - Coldplay, All My Love
Лучшее латина-видео - Шакира, Soltera
Лучшее K-Pop видео - Lisa ft. Doja Cat & Raye, Born Again
Лучшая песня лета - Tate McRae, Just Keep Watching
Лучшее афробитс-видео - Tyla, Push 2 Start
Лучшее кантри-видео - Megan Moroney, Am I Okay?
Лучшеедлинное видео - Ариана Гранде, Brighter Days Ahead
Лучшая режиссура - Леди Гага, Abracadabra
Лучший арт-дирекшн - Леди Гага, Abracadabra
Лучшая кинематография - Kendrick Lamar, Not Like Us
Лучшая хореография - Doechii, Anxiety
Лучшие визуальные эффекты - Sabrina Carpenter, Manchild