Леди Гага на свидании в Париже: шелковое платье-комбинация, культовая сумка Hermès Kelly и идеальный вечер с женихом
Певица Леди Гага сейчас активно гастролирует в рамках тура The Mayhem Ball, однако, получив несколько редких свободных дней в Париже, она устроила себе долгожданное свидание с женихом Майклом Полански.
Пара, которая обручилась в сентябре 2024 года и впервые рассказала об этом Vogue, вышла в свет в Париже и отправилась на ужин в ресторан Laperouse — одно из любимых мест знаменитостей.
Леди Гага появилась в шелковом черном платье-комбинации с длинной юбкой, дополнив образ черными гольфами до колена и туфлями Christian Louboutin Mary Janes на платформе — с изогнутым каблуком и фирменной красной подошвой. Из аксессуаров она выбрала свои любимые черные солнцезащитные очки Balenciaga и черную сумку Hermès Kelly (одна из самых любимых в её коллекции — на этот раз без подвески Labubu). На безымянном пальце, разумеется, красовалось изготовленное на заказ помолвочное кольцо от Sofia Jewelry — обручальное кольцо из белого и розового золота 18 карат с крупным овальным бриллиантом, розовыми омбре-бриллиантами по ободку и скрытым ореолом из белых бриллиантов. Образ завершали привычный для Гаги макияж с кроваво-красной помадой и длинные прямые платиновые волосы.
Предприниматель и венчурный инвестор Майкл Полански был одет куда более повседневно: оранжевая пуховая куртка Patagonia с полосками зеленого и белого цветов, черные брюки, кроссовки и черная бейсболка Chicago Music Excellence.