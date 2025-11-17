Леди Гага на свидании в Париже: шелковое платье-комбинация, культовая сумка Hermès Kelly и идеальный вечер с женихом

Леди Гага появилась в шелковом черном платье-комбинации с длинной юбкой, дополнив образ черными гольфами до колена и туфлями Christian Louboutin Mary Janes на платформе — с изогнутым каблуком и фирменной красной подошвой. Из аксессуаров она выбрала свои любимые черные солнцезащитные очки Balenciaga и черную сумку Hermès Kelly (одна из самых любимых в её коллекции — на этот раз без подвески Labubu). На безымянном пальце, разумеется, красовалось изготовленное на заказ помолвочное кольцо от Sofia Jewelry — обручальное кольцо из белого и розового золота 18 карат с крупным овальным бриллиантом, розовыми омбре-бриллиантами по ободку и скрытым ореолом из белых бриллиантов. Образ завершали привычный для Гаги макияж с кроваво-красной помадой и длинные прямые платиновые волосы.