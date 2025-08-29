Леди Гага снова превзошла себя! Вы только посмотрите на ее готический образ на мероприятии с Дженной Ортегой
Леди Гага и Дженна Ортега предстали в ультимативных готических образах на мероприятии Wednesday Graveyard Gala от Netflix в Нью-Йорке. В четверг певица присоединилась к 22-летней актрисе на гала-вечере, посвященном выходу второго сезона популярного сериала "Уэнсдей", в котором Гага должна появиться с камео.
Леди Гага произвела драматичное впечатление в чёрном шифоновом ансамбле со структурированным корсетом, серебристыми деталями и тюлевыми шортами-блумерами. Образ дополняли жабо, длинные прозрачные рукава и шляпа в стиле шута с зелёным акцентом сверху. Дополняли наряд массивные ботинки на платформе. Платиновые локоны певицы аккуратными завитками спадали из-под шляпы, а завершали готический стиль бледный макияж и тёмная помада.
Дженна Ортега выбрала облегающее серое платье в технике тай-дай с драпировкой на лифе. Её тёмные волосы были уложены в эффект «мокрой причёски», а тёмные тени подчёркивали выразительность глаз. На спине платья располагались крупные диагональные вырезы, идущие до поясницы.
На мероприятии Леди Гага также объявила, что её новый сингл «The Dead Dance», вошедший в саундтрек сериала, выйдет 3 сентября — в тот же день, когда будет представлена вторая часть второго сезона. «Мне было невероятно приятно работать над вторым сезоном "Уэнсдей", пусть даже в небольшой роли. Я обожаю сотрудничать с Тимом Бёртоном, Дженной и всей командой. Это просто потрясающе. Спасибо», — сказала певица со сцены.
Хотя первые четыре серии второго сезона уже доступны, Гага пока не появлялась в кадре — фанаты надеются, что её дебют состоится во второй части.