Леди Гага снова превзошла себя! Вы только посмотрите на ее готический образ на мероприятии с Дженной Ортегой

На мероприятии Леди Гага также объявила, что её новый сингл «The Dead Dance», вошедший в саундтрек сериала, выйдет 3 сентября — в тот же день, когда будет представлена вторая часть второго сезона. «Мне было невероятно приятно работать над вторым сезоном "Уэнсдей", пусть даже в небольшой роли. Я обожаю сотрудничать с Тимом Бёртоном, Дженной и всей командой. Это просто потрясающе. Спасибо», — сказала певица со сцены.