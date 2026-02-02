Кендрик Ламар стал рекордсменом "Грэмми-2026". Почему его тексты изучают в университетах и за что его обожает мир?

Феномен Ламара — в редком сочетании. С одной стороны, он коммерчески успешен: миллионы прослушиваний, полные залы, первые строчки чартов. С другой — его музыка остается сложной и концептуальной. Он не пишет легких танцевальных хитов «для фона». Его песни — это разговоры о вине, страхе, вере, семейных травмах, социальной несправедливости. Он часто говорит от первого лица, будто ведет исповедь. При этом Ламар почти не использует скандалы как инструмент продвижения. Он редко дает интервью, не делает громких заявлений в соцсетях и появляется в новостях в основном из-за творчества. В эпоху постоянного хайпа это выглядит почти старомодно — и потому вызывает еще больше уважения.