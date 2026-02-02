Кто забрал главные награды "Грэмми-2026": список победителей
В Лос-Анджелесе состоялась 68-я церемония «Грэмми». Главным триумфатором вечера стал Кендрик Ламар: претендуя на девять наград, он в итоге забрал пять статуэток.
В номинации «Альбом года» победил Bad Bunny с Debí Tirar Más Fotos. Он стал первой полностью испаноязычной пластинкой, получившей эту награду. За статуэтку также боролись Джастин Бибер (Swag), Сабрина Карпентер (Man’s Best Friend), Леди Гага (Mayhem), Кендрик Ламар (GNX), Clipse (Let God Sort Em Out), Леон Томас III (Mutt) и Tyler, The Creator (Chromakopia), сообщает Snob.ru.
Песней года стала Wildflower Билли Айлиш. С ней в категории были представлены Леди Гага (Abracadabra), Doechii (Anxiety), Бруно Марс и Rosé (Apt.), Bad Bunny (DtMF), Кендрик Ламар и SZA (Luther), Сабрина Карпентер (Manchild) и саундтрек мультфильма «Кей-поп охотницы на демонов» Golden.
Награду за «Запись года» получили Кендрик Ламар и SZA за композицию Luther. В этой категории также были номинированы Bad Bunny (DTMF), Сабрина Карпентер (Manchild), Doechii (Anxiety), Билли Айлиш (Wildflower), Леди Гага (Abracadabra), Чаппелл Рон (The Subway) и Бруно Марс и Rosé (Apt.).
Ламар также получил «Грэмми» за лучший рэп-альбом (GNX), рэп-песню (TV Off), рэп-исполнение (Clipse, Pusha T & Malice feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams — Chains & Whips) и исполнение мелодичного рэпа (Luther). Артист стал самым титулованным рэпером в истории премии с 26 статуэтками.
Другие победители «Грэмми — 2026»:
- «Лучший новый исполнитель» — Оливия Дин;
- «Лучшее сольное поп-исполнение» — Лола Янг — Messy;
- «Лучший вокальный поп-альбом» — Леди Гага — Mayhem;
- «Лучшая танцевальная поп-запись» — Леди Гага — Abracadabra;
- «Лучший рок-альбом» — Turnstile — NEVER ENOUGH;
- «Лучшая песня для визуальных медиа» — Golden («Кей-поп охотницы на демонов»).
Награды вручались за песни и альбомы, вышедшие с 31 августа 2024-го по 30 августа 2025-го. В этом году на «Грэмми» появились две дополнительные категории за заслуги в кантри-музыке и дизайн обложек альбомов.