ФОТО: королева эпатажа вернулась! Леди Гага на "Грэмми" поразила новым арт-перформансом
В Лос-Анджелесе отгремела 68-я церемония вручения премии «Грэмми», и если кто-то и заставил мир снова говорить о себе как о королеве эпатажа, то это Леди Гага. В этот вечер певица не просто пополнила свою коллекцию наград, но и превратила каждое свое появление в полноценный арт-перформанс.
Леди Гага приехала на премию в статусе одного из фаворитов, имея в копилке 7 номинаций, но получила только две награды.
- Лучший вокальный поп-альбом за пластинку Mayhem.
- Лучшая дэнс-поп запись за хит Abracadabra.
Самым обсуждаемым моментом ночи стал живой перформанс с песней Abracadabra. Гага появилась на сцене в сюрреалистичном образе «птицы в клетке». Ее голову венчала массивная плетеная конструкция, напоминающая одновременно купол и клетку, украшенную ярко-красными «иглами» или перьями.
Взаимодействуя с огромным роботизированным краном-камерой, Гага создала атмосферу технологичного готического триллера. Ее пронзительный взгляд сквозь прутья «клетки» и уверенная хореография на платформе доказали: Мама Монстров по-прежнему диктует правила игры на большой сцене.
За вечер Гага сменила несколько нарядов, каждый из которых заслуживает отдельной обложки Vogue.
Красная дорожка: певица появилась в драматичном черном платье из перьев от бренда Matières Fécales. Образ «черного ворона» дополнили выбеленные брови и платиновый блонд, что придало ей инопланетный, почти мистический вид.
Сцена (выступление): тот самый красный «пернатый» топ с фактурными плечами и длинная черная юбка, дополненные авангардным головным убором.
Пресс-рум: для позирования с наградами Гага выбрала более строгий, но не менее эффектный наряд — черное корсетное платье с белым кружевным акцентом, отсылающее к эстетике викторианского панка.