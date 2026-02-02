Пятикратный лауреат: латвийский дирижер Андрис Нелсонс взял две новые статуэтки "Грэмми"

Андрис Нелсонс взял две новые статуэтки «Грэмми» в Лос-Анджелесе.
Латвийский дирижер Андрис Нелсонс получил награды в двух номинациях на церемонии вручения премии "Грэмми", прошедшей в воскресенье в Лос-Анджелесе.
Андрис Нелсонс и возглавляемый им Бостонский симфонический оркестр получили "Грэмми" в категории "Лучшее оркестровое исполнение" за запись симфонии Оливье Мессиана "Турангалила".
Нелнонс и Бостонский симфонический оркестр также победили в номинации "Лучшее классическое инструментальное соло" за совместную работу со всемирно известным виолончелистом Йо-Йо Ма над записью Концерта для виолончели Дмитрия Шостаковича.
Нелсонс ранее уже стал обладателем трех наград "Грэмми" - в 2016, 2017 и 2019 годах.