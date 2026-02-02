Певица Чаппелл Рон не оставила простора для воображения, выбрав для красной дорожки «Грэмми-2026» максимально рискованный образ топлес.

Чаппелл Рон на "Грэмми-2026"

Певица Чаппелл Рон внезапно скинула шаль и осталась топлес перед сотнями камер на "Грэмми"

27-летняя певица решилась на предельную откровенность: она появилась перед публикой в прозрачном сетчатом платье винного цвета, которое держалось буквально на пирсинге её сосков. Изначально Рон прикрывала грудь наброшенной шалью, но, позируя фотографам, скинула ткань, полностью обнажив бюст.

фото: David Fisher/Shutterstock/ Vida Press
Чаппелл Рон шокировала фанатов своим выходом.

Свой провокационный наряд она дополнила черными стрингами, золотистым чокером и черными босоножками на ремешках. У платья был эффектный вырез на спине и длинный шлейф, струящийся по полу. Финальным штрихом образа «дерзкой соблазнительницы» стал тяжелый макияж глаз и губы с красным эффектом омбре.

В беседе с Зури Холл прямо на красной дорожке Рон призналась, что чувствует себя немного «перегруженной»: «Тебя постоянно снимают, и ты не понимаешь, что с этим делать. Для меня эта часть вечера — самая сложная», — поделилась она.

Тем не менее, исполнительница хита Pink Pony Club добавила, что, несмотря на нервы, чувствует себя хорошо: «В этом году я не выступаю, так что для меня всё это — сущий пустяк».

Стоит напомнить, что у певицы непростые отношения с прессой. На премии MTV VMA 2024 она резко осадила фотографа, крикнувшего ей «заткнись», ответив: «Сам заткнись, с*ка, только не я!». Позже, на премьере фильма Оливии Родриго, она вновь вступила в конфронтацию с тем же репортером, обвинив его в неуважительном поведении.

Чтобы избежать скандала на церемонии в Зале славы рок-н-ролла в ноябре прошлого года, распорядитель дорожки даже заранее инструктировал прессу: «Так, идет Чаппелл. Никто на неё не орет, иначе она просто уйдет. Будьте тихими, милыми и улыбайтесь». Хотя некоторые фотографы тогда посмеялись над инструкцией, это сработало: появление Рон прошло в необычайно спокойной и уважительной атмосфере.

