Певица Чаппелл Рон внезапно скинула шаль и осталась топлес перед сотнями камер на "Грэмми"

Чаппелл Рон на "Грэмми-2026"
Певица Чаппелл Рон не оставила простора для воображения, выбрав для красной дорожки «Грэмми-2026» максимально рискованный образ топлес.
27-летняя певица решилась на предельную откровенность: она появилась перед публикой в прозрачном сетчатом платье винного цвета, которое держалось буквально на пирсинге её сосков. Изначально Рон прикрывала грудь наброшенной шалью, но, позируя фотографам, скинула ткань, полностью обнажив бюст.
Свой провокационный наряд она дополнила черными стрингами, золотистым чокером и черными босоножками на ремешках. У платья был эффектный вырез на спине и длинный шлейф, струящийся по полу. Финальным штрихом образа «дерзкой соблазнительницы» стал тяжелый макияж глаз и губы с красным эффектом омбре.
В беседе с Зури Холл прямо на красной дорожке Рон призналась, что чувствует себя немного «перегруженной»: «Тебя постоянно снимают, и ты не понимаешь, что с этим делать. Для меня эта часть вечера — самая сложная», — поделилась она.
Тем не менее, исполнительница хита Pink Pony Club добавила, что, несмотря на нервы, чувствует себя хорошо: «В этом году я не выступаю, так что для меня всё это — сущий пустяк».
Стоит напомнить, что у певицы непростые отношения с прессой. На премии MTV VMA 2024 она резко осадила фотографа, крикнувшего ей «заткнись», ответив: «Сам заткнись, с*ка, только не я!». Позже, на премьере фильма Оливии Родриго, она вновь вступила в конфронтацию с тем же репортером, обвинив его в неуважительном поведении.
Чтобы избежать скандала на церемонии в Зале славы рок-н-ролла в ноябре прошлого года, распорядитель дорожки даже заранее инструктировал прессу: «Так, идет Чаппелл. Никто на неё не орет, иначе она просто уйдет. Будьте тихими, милыми и улыбайтесь». Хотя некоторые фотографы тогда посмеялись над инструкцией, это сработало: появление Рон прошло в необычайно спокойной и уважительной атмосфере.