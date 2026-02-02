Певица Чаппелл Рон внезапно скинула шаль и осталась топлес перед сотнями камер на "Грэмми"

Чтобы избежать скандала на церемонии в Зале славы рок-н-ролла в ноябре прошлого года, распорядитель дорожки даже заранее инструктировал прессу: «Так, идет Чаппелл. Никто на неё не орет, иначе она просто уйдет. Будьте тихими, милыми и улыбайтесь». Хотя некоторые фотографы тогда посмеялись над инструкцией, это сработало: появление Рон прошло в необычайно спокойной и уважительной атмосфере.