Отар Кушанашвили о Ларисе Долиной: "Она обречена быть проклятой до конца дней"

В то же время Кушанашвили допускает, что после волны критики часть аудитории может начать жалеть артистку, но «квартирная» история, по его мнению, оставит долгий след. Он утверждает, что концерты певицы уже отменяют в Москве и других городах, а мотив тех, кто все-таки придет, может измениться: «Люди приходят посмотреть, какая она сейчас в жизни, как она выглядит, как в зоопарк». Завершая, он признает, что массовая травля сама по себе выглядит нездорово, но делает жесткий вывод: «Мне кажется, что это настолько вопиющий случай, что она обречена быть проклятой до конца дней».