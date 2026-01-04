Отар Кушанашвили о Ларисе Долиной: "Она обречена быть проклятой до конца дней"
Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили эмоционально высказался о «квартирном деле» Ларисы Долиной, признаваясь, что с тревогой ждал решения Верховного суда и не понимал, как в такой истории можно «не вернуть ни денег, ни квартиры». При этом к Долиной он сочувствия не испытывает, объясняя это ее манерой общения, а последствия скандала, по его словам, уже отражаются на концертах и отношении публики.
Отар Кушанашвили внимательно следил за развитием истории и всерьез опасался исхода в Верховном суде: по его мнению, если бы Полине Лурье не удалось вернуть купленную недвижимость, это стало бы тревожным сигналом для множества людей, которые теоретически могут оказаться в похожей правовой ловушке.
Свое состояние перед заседанием он описывал предельно эмоционально: «Я с ужасом ждал заседания Верховного Суда, думал, неужели людей растопчут?» Кушанашвили возмущался самой логикой происходящего и тем, что в подобной ситуации можно остаться ни с чем: «Это чудовищный, воняющий, смердящий случай беззакония… кто принимал эти решения, как можно не вернуть ни денег, ни квартиры?»
При этом в отношении Ларисы Долиной он подчеркнул: сочувствия у него нет. Он объяснил это своим опытом общения и тем, как, по его словам, она годами вела себя с людьми: «Я не завидую ей, конечно, но не сочувствую нисколько. Она просто на уровне бытового поведения всегда была грубой к людям». Свою оценку ее манеры он усилил резкими формулировками: «Ну человек долбанутый, блин… „У меня болезненная реакция на эти цветы. Не возьму“. Или кого-нибудь одергивает: „Научитесь русскому языку!“»
В то же время Кушанашвили допускает, что после волны критики часть аудитории может начать жалеть артистку, но «квартирная» история, по его мнению, оставит долгий след. Он утверждает, что концерты певицы уже отменяют в Москве и других городах, а мотив тех, кто все-таки придет, может измениться: «Люди приходят посмотреть, какая она сейчас в жизни, как она выглядит, как в зоопарк». Завершая, он признает, что массовая травля сама по себе выглядит нездорово, но делает жесткий вывод: «Мне кажется, что это настолько вопиющий случай, что она обречена быть проклятой до конца дней».