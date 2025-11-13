Шокирующие заявления: сын Елизаветы II регулярно приводил проституток в Букингемский дворец - и она об этом знала
Ведущий биограф королевской семьи, много лет изучавший брата короля Карла III — бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, заявил, что опозоренный член королевской семьи приводил в Букингемский дворец женщин, оказывавших интимные услуги.
Утверждается, что Эндрю на протяжении многих лет возил проституток во дворец, и, как сообщается, об этом знала и покойная королева Елизавета II.
Как известно, в прошлом месяце Эндрю был лишён королевских титулов и наград — впервые за сто лет, когда у члена королевской семьи был отнят герцогский титул. Ему также было предписано покинуть свою 30-комнатную резиденцию Royal Lodge, и ожидается, что он сделает это в новом году.
Эндрю находится в центре скандала с тех пор, как вскрылась его связь с педофилом-финансистом Джеффри Эпштейном. После того как недавно стало известно, что он солгал о том, когда именно прекратил контакты с преступником, Карл III предпринял официальные шаги, чтобы окончательно отстранить младшего брата. Эндрю категорически отрицает все обвинения против себя.
Появились и другие тревожные заявления о его жизни за закрытыми дверями — в том числе о возможном запугивании сотрудников и странных требованиях. Теперь автор, который первым сообщил о поведении Эндрю ещё до того, как у него отобрали титулы, выступил с ещё более шокирующими утверждениями.
Эндрю Лауни написал сенсационную биографию о принце Эндрю и его бывшей жене Саре Фергюсон, вышедшую в продажу незадолго до их разрыва, где подробно описал предположения об их тайных отношениях и туманных финансовых делах. Но теперь он утверждает, что поведение Эндрю во дворце было ещё более серьёзным, чем предполагали многие.
В интервью телеканалу NewsNation Лауни заявил: «Он годами возил проституток в Букингемский дворец. Это происходило регулярно. Те, кто там работал, жаловались руководству, но ничего не предпринималось». Охранникам, которые жаловались, якобы приказывали «молчать», угрожая понижением в должности. Лауни также утверждает, что о происходящем знала покойная королева. «Разумеется, королева знала [о склонностях Эндрю]. Её информировали, — продолжил он. — Но он был её любимым сыном, и ему всё прощалось. Всё замалчивалось — до настоящего времени».
Автор отметил, что, с тех пор как у Эндрю отобрали титулы, он «ежедневно получает всё больше информации» от людей, близких к принцу. «Они больше не боятся говорить или рассказать миру, что действительно происходило, теперь, когда Эндрю отстранён от власти, — сказал Лауни. — Теперь, когда его больше не защищает королева».
Это повторяет комментарии, которые Лауни ранее дал изданию Reach PLC: «Я слышу от охранников, дипломатов, моряков королевского флота. Каждый день получаю два-три новых контакта». Он добавил, что объём новой информации настолько велик, что он работает не только над расширенным изданием своей сенсационной книги, но и имеет достаточно материала для второй. «Я планирую написать продолжение под рабочим названием “Untitled”… Люди приносят новые сведения в таком объёме», — пояснил он.
Он добавил, что те, кто раньше молчал о бывшем герцоге Йоркском, теперь хотят быть «на правильной стороне истории». «Это словно прорвало плотину», — сказал Лауни, добавив, что хотя Эндрю жил привилегированной жизнью, он «не воздерживался от всех запретных соблазнов» и растратил потенциал: «Никто его не остановил, и теперь он расплачивается».
Он предположил, что «внутреннее изгнание» Эндрю в Норфолке не убережёт его от дальнейших обвинений.
«Лично я не думаю, что он в конце концов останется в Сандрингеме», — заявил Лауни. — «Полагаю, он сбежит на Ближний Восток или куда-то ещё — возможно, как король Хуан Карлос. Но это, конечно, лишь моё предположение».