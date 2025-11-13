Шокирующие заявления: сын Елизаветы II регулярно приводил проституток в Букингемский дворец - и она об этом знала

В интервью телеканалу NewsNation Лауни заявил: «Он годами возил проституток в Букингемский дворец. Это происходило регулярно. Те, кто там работал, жаловались руководству, но ничего не предпринималось». Охранникам, которые жаловались, якобы приказывали «молчать», угрожая понижением в должности. Лауни также утверждает, что о происходящем знала покойная королева. «Разумеется, королева знала [о склонностях Эндрю]. Её информировали, — продолжил он. — Но он был её любимым сыном, и ему всё прощалось. Всё замалчивалось — до настоящего времени».