Встаньте, сэр Дэвид! Бекхэм официально посвящен в рыцари королем Карлом III
Король Великобритании Карл III посвятил легендарного футболиста Дэвида Бекхэма в рыцари на торжественной церемонии, состоявшейся во вторник, 4 ноября, в Виндзорском замке в графстве Беркшир.
50-летний бывший капитан сборной Англии удостоен рыцарского звания за выдающиеся заслуги перед футболом, британским обществом и масштабную благотворительную деятельность. Теперь Бекхэм официально носит титул сэра, а его супруга Виктория — леди.
«Я невероятно горжусь этим. Люди знают, какой я патриот — я люблю свою страну. Я всегда говорил, насколько важна монархия для моей семьи», — заявил Бекхэм после церемонии. Он также отметил, что во время путешествий по миру люди постоянно хотят обсуждать с ним британскую монархию, чем он особенно гордится.
На церемонию Бекхэма сопровождали жена Виктория и родители Сандра и Дэвид. Интересная деталь: костюм для торжественного события был создан самой Викторией Бекхэм, которая в 2017 году получила звание Офицера Ордена Британской империи за заслуги в области моды. По словам футболиста, король Карл III был «очень впечатлен» его костюмом.
О присуждении рыцарского звания стало известно 13 июня, когда по случаю официального дня рождения короля был опубликован список лауреатов государственных наград. Дэвид Бекхэм — одна из главных футбольных звезд своего поколения и один из самых титулованных британских игроков. С 1996 по 2009 годы он провел 115 матчей за сборную Англии, забив 17 голов, участвовал в трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. С 2000 по 2006 год Бекхэм был капитаном национальной команды.