Встаньте, сэр Дэвид! Бекхэм официально посвящен в рыцари королем Карлом III

«Я невероятно горжусь этим. Люди знают, какой я патриот — я люблю свою страну. Я всегда говорил, насколько важна монархия для моей семьи», — заявил Бекхэм после церемонии. Он также отметил, что во время путешествий по миру люди постоянно хотят обсуждать с ним британскую монархию, чем он особенно гордится.