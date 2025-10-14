"Никакая она не беглянка": Садальский выступил в защиту Вайкуле
Станислав Садальский, которого недавно внесли в "черный список" Латвии, тем не менее в соцсетях бросился защищать нашу певицу Лайму Вайкуле от очернения в российской прессе.
Российский актер и блогер Станислав Садальский, которого недавно внесли в «черный список» Латвии, неожиданно публично поддержал латвийскую певицу Лайму Вайкуле, ставшую объектом критики в российских СМИ. В своих социальных сетях артист эмоционально отреагировал на публикации, в которых Вайкуле назвали «беглянкой» и подвергли осуждению в связи с предстоящим концертом в Грузии. Садальский подчеркнул, что подобные обвинения абсурдны, ведь певица родилась и выросла в Латвии и всегда оставалась верна своей родине.
«Читаю в грязных СМИ: “Позорница! Большое шоу Вайкуле в Грузии. Её освистали. Беглую артистку разгромили в пух и прах”. А откуда она “беглая”? Она как жила в Латвии, так и живёт. Эти кремлёвские сплетники уже врут не через слово — в каждом слове враньё, в каждой букве. А Лайма выступит в роскошном Sheraton Grand Metekhi Palace, и все билеты будут распроданы. Уже ползала продано!» — написал 74-летний актер.
Садальский также выразил уверенность, что если Вайкуле решит выступить в Москве, зрители встретят её с тем же энтузиазмом.
Интересно, что совсем недавно Садальский весьма оскорбительно высказался в адрес министра иностранных дел Латвии Байбы Браже - это случилось вскоре после того, как она включила его в список нежелательных лиц.
Лайма Вайкуле, чья карьера началась ещё в советские времена, остается одной из самых узнаваемых и уважаемых певиц на постсоветском пространстве. Её песня «Вернисаж», принесшая артистке Гран-при Братиславского фестиваля, стала переломным моментом в карьере.
Певица неоднократно отмечала, что успех для неё всегда был сочетанием труда, таланта и удачи: «Я никогда не стремилась быть популярной ради славы. Я просто очень любила сцену и уважала свою публику. Главное — не потерять ощущение, что тебе просто повезло», — рассказывала Вайкуле.
Артистка также напомнила, что её путь к успеху начался с песен на латышском языке, именно они подарили ей первые победы и признание.