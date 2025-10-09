Внесенный в черный список Латвии Садальский проехался по министру Байбе Браже

В ответ на решение латвийского МИДа Садальский в интервью российским СМИ заявил, что «раньше гордился Латвией как витриной советской империи», но теперь считает её «задворками Европы». Он также утверждал, что Браже якобы посещала его спектакли и «говорила хорошие слова». При этом артист в ироничной форме пригласил министра в Москву. «Она приходила на мои спектакли и говорила мне очень хорошие слова. Ну хорошо. Она меня на неопределенный срок в Латвию не пускает – а я ее пускаю в Москву. Пускай приезжает ко мне, моя квартира к её услугам. Жилье у меня достаточно большое, будет отдельная комната. Я приглашаю госпожу министра иностранных дел Латвии погостить у меня», - заявил Садальский российским журналистам.