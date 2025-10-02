Стас Садальский.
Российские звезды
Сегодня 16:22
Российский актер Стас Садальский внесен в латвийский список нежелательных лиц - этим летом он был в Юрмале
Министр иностранных дел Байба Браже включила российского актера Станислава Садальского в список нежелательных для Латвии лиц.
Согласно сообщению министра иностранных дел в социальных сетях, Садальскому запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.
Судя по доступной информации, Стас Садальский поддерживает российскую агрессию в Украине. По его мнению, конфликт был спровоцирован украинским правительством. Этим летом он посетил Юрмалу и заявил, что был рад, что может говорить по-русски, а не на "этом непонятном языке".