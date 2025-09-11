54 минуты откровений: принц Гарри и Карл III провели приватное чаепитие в Вестминстере
Принц Гарри впервые за почти 19 месяцев встретился с королём Карлом III в Кларенс-хаусе, что стало важным шагом в попытках наладить их сложные отношения. Эта приватная встреча символизирует осторожное начало примирения между герцогом Сассекским и монархом на фоне длительного отчуждения.
Принц Гарри прибыл в Кларенс-хаус в 17:21 на чёрном Range Rover, в костюме, после визита в Имперский колледж Лондона, где он участвовал в мероприятии Центра исследований травм от взрывов. В 18:14 герцог был замечен покидающим резиденцию, проведя с отцом 54 минуты за приватным чаем.
Эта встреча стала особенно примечательной на фоне длительного отчуждения: отец и сын не виделись почти 19 месяцев. Последний их контакт состоялся в феврале 2024 года, вскоре после объявления Карлом о диагнозе рака, и длился менее получаса. Тогда Гарри прилетел один — без жены Меган Маркл и детей Арчи и Лилибет.
Нынешняя беседа почти вдвое превзошла по времени прошлую встречу и пришлась на четырёхдневный визит Гарри в Великобританию — самый продолжительный после смерти королевы Елизаветы II. В его рамках он также возложил венок в Виндзорском замке в годовщину смерти бабушки и принял участие в церемонии вручения наград WellChild. Однако именно встреча с королём стала главным событием поездки.
Несмотря на общественный интерес, ни Букингемский дворец, ни представители Гарри не раскрыли деталей разговора. Дворец подтвердил факт встречи, но подчеркнул её приватный характер.
Ранее в этом году Гарри в интервью BBC выражал надежду на примирение: «Я хотел бы примирения с семьёй. Нет смысла продолжать ссоры. Жизнь слишком ценна». Эти слова прозвучали мягче по сравнению с прежними публичными обвинениями, прозвучавшими в его мемуарах Spare, в документальном сериале Netflix и в интервью Опре Уинфри.
Отношения Гарри и Карла осложнены не только «Мегзитом» 2020 года и переездом пары в США, но и резкими откровениями в адрес королевской семьи. Гарри также не встретился с братом, принцем Уильямом, который в день визита находился в Кардиффе на мероприятии по случаю Всемирного дня предотвращения самоубийств. Некоторые признаки потепления всё же есть: в июле фотографы запечатлели встречу старших помощников короля и Гарри в Лондоне, что эксперты расценили как попытку восстановить коммуникацию. Однако доверие остаётся хрупким.
Король Карл, продолжающий лечение от рака, специально прибыл в Лондон из Балморала в день встречи, что подчёркивает её важность. Ранее он призывал сыновей не осложнять его последние годы.
После чаепития Гарри посетил приём Invictus Games в лондонском небоскрёбе Gherkin, где шутил о забастовках метро и тепло отозвался об отце: «Да, он в порядке, спасибо», — ответил он на вопрос о здоровье короля.