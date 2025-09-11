54 минуты откровений: принц Гарри и Карл III провели приватное чаепитие в Вестминстере
фото: CAMERA PRESS/ROTA / Vida Press
Отец и сын в 2022 году.
Мировые звезды

54 минуты откровений: принц Гарри и Карл III провели приватное чаепитие в Вестминстере

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

Принц Гарри впервые за почти 19 месяцев встретился с королём Карлом III в Кларенс-хаусе, что стало важным шагом в попытках наладить их сложные отношения. Эта приватная встреча символизирует осторожное начало примирения между герцогом Сассекским и монархом на фоне длительного отчуждения.

Принц Гарри прибыл в Кларенс-хаус в 17:21 на чёрном Range Rover, в костюме, после визита в Имперский колледж Лондона, где он участвовал в мероприятии Центра исследований травм от взрывов. В 18:14 герцог был замечен покидающим резиденцию, проведя с отцом 54 минуты за приватным чаем.

фото: Cover Images/ Vida Press
Принц Гарри посетил Центр исследований травм от взрывов при Имперском колледже Лондона.
Принц Гарри посетил Центр исследований травм от взрывов при Имперском колледже Лондона.

Эта встреча стала особенно примечательной на фоне длительного отчуждения: отец и сын не виделись почти 19 месяцев. Последний их контакт состоялся в феврале 2024 года, вскоре после объявления Карлом о диагнозе рака, и длился менее получаса. Тогда Гарри прилетел один — без жены Меган Маркл и детей Арчи и Лилибет.

Нынешняя беседа почти вдвое превзошла по времени прошлую встречу и пришлась на четырёхдневный визит Гарри в Великобританию — самый продолжительный после смерти королевы Елизаветы II. В его рамках он также возложил венок в Виндзорском замке в годовщину смерти бабушки и принял участие в церемонии вручения наград WellChild. Однако именно встреча с королём стала главным событием поездки.

Несмотря на общественный интерес, ни Букингемский дворец, ни представители Гарри не раскрыли деталей разговора. Дворец подтвердил факт встречи, но подчеркнул её приватный характер.

Ранее в этом году Гарри в интервью BBC выражал надежду на примирение: «Я хотел бы примирения с семьёй. Нет смысла продолжать ссоры. Жизнь слишком ценна». Эти слова прозвучали мягче по сравнению с прежними публичными обвинениями, прозвучавшими в его мемуарах Spare, в документальном сериале Netflix и в интервью Опре Уинфри.

Отношения Гарри и Карла осложнены не только «Мегзитом» 2020 года и переездом пары в США, но и резкими откровениями в адрес королевской семьи. Гарри также не встретился с братом, принцем Уильямом, который в день визита находился в Кардиффе на мероприятии по случаю Всемирного дня предотвращения самоубийств. Некоторые признаки потепления всё же есть: в июле фотографы запечатлели встречу старших помощников короля и Гарри в Лондоне, что эксперты расценили как попытку восстановить коммуникацию. Однако доверие остаётся хрупким.

Король Карл, продолжающий лечение от рака, специально прибыл в Лондон из Балморала в день встречи, что подчёркивает её важность. Ранее он призывал сыновей не осложнять его последние годы.

После чаепития Гарри посетил приём Invictus Games в лондонском небоскрёбе Gherkin, где шутил о забастовках метро и тепло отозвался об отце: «Да, он в порядке, спасибо», — ответил он на вопрос о здоровье короля.

фото: Paul Grover/Shutterstock/ Vida Press
Принц Гарри объявил о крупном пожертвовании организации Children in Need CRS — The Community Recording Studio в Ноттингеме.
Принц Гарри объявил о крупном пожертвовании организации Children in Need CRS — The Community Recording Studio в Ноттингеме.

Темы

Меган МарклЗдоровьеПринц ГарриСШАЛондонNetflixБукингемский дворецКарл IIIBBC

Другие сейчас читают