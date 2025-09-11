54 минуты откровений: принц Гарри и Карл III провели приватное чаепитие в Вестминстере

Отношения Гарри и Карла осложнены не только «Мегзитом» 2020 года и переездом пары в США, но и резкими откровениями в адрес королевской семьи. Гарри также не встретился с братом, принцем Уильямом, который в день визита находился в Кардиффе на мероприятии по случаю Всемирного дня предотвращения самоубийств. Некоторые признаки потепления всё же есть: в июле фотографы запечатлели встречу старших помощников короля и Гарри в Лондоне, что эксперты расценили как попытку восстановить коммуникацию. Однако доверие остаётся хрупким.