Ждать ли перемирия с королевской семьей? Принц Гарри вернулся в Великобританию в годовщину смерти Елизаветы II
Герцог Сассекский, принц Гарри, прибыл в Великобританию в понедельник, 8 сентября 2025 года, в третью годовщину смерти своей бабушки, королевы Елизаветы II.
40-летнего Гарри сфотографировали по пути из лондонского аэропорта Хитроу, после чего он совершил торжественный визит в Виндзорский замок, где почтил память покойной монархини на месте её захоронения в часовне Святого Георгия. Гарри возложил венок цветов в память о королеве, которая скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.
Похороны королевы Елизаветы II в Лондоне 19 сентября 2022 года
Несмотря на эмоциональную значимость даты, источники, близкие к герцогу, сообщили изданию PEOPLE, что он прибыл в «позитивном» настрое, готовый заниматься благотворительными проектами, которые давно поддерживает. В тот же день он принял участие в церемонии вручения премии WellChild Awards в Лондоне — мероприятии, посвящённом тяжело больным детям, покровителем которого он является на протяжении многих лет. Для Гарри юбилейная, 20-я церемония имеет особое значение, и он тепло общался с участниками, косвенно упомянув и о собственных сложных семейных отношениях.
Однако остаётся интрига, приведёт ли визит принца Гарри к примирению с семьёй, особенно с его отцом, королём Карлом III, которому сейчас 76 лет. Последний раз они виделись в феврале 2024 года, когда Гарри приезжал в Лондон после сообщения о диагнозе рака у отца. С тех пор контактов между ними не было.
В июле 2025 года помощники Гарри и Карла провели первую частную встречу, которую источники назвали «хорошим первым шагом». Тем не менее эксперты сомневаются в скором воссоединении. Королевский обозреватель Ричард Фитцвильямс заявил Fox News Digital, что вряд ли Гарри встретится с отцом или братом Уильямом во время этого четырёхдневного визита. Принц Уильям и Кэтрин почтили память королевы отдельно и, по данным инсайдеров, избегают контактов с Гарри.
Разлад усугубляется и судебными тяжбами — в частности, из-за лишения Гарри государственной охраны, финансируемой налогоплательщиками. В мае 2025 года он проиграл апелляцию против решения британского правительства об отзыве охраны. Вскоре после слушаний он заявил BBC: «Нет смысла продолжать борьбу. Жизнь слишком ценна. Я не знаю, сколько времени осталось у моего отца». Гарри также отметил, что Карл III «держит ключ» к решению проблемы безопасности, но дворец последовательно отрицает, что король имеет право вмешиваться.
В том же интервью Гарри подчеркнул, что не видит возможности возвращения жены Меган Маркл и их детей — принца Арчи и принцессы Лилибет — в Великобританию из-за вопросов безопасности. На этот раз семья его не сопровождала.
С 2020 года, когда Гарри и Меган отказались от обязанностей старших членов королевской семьи, они живут в основном в Калифорнии и неоднократно критиковали британскую прессу и дворец. Выход мемуаров Гарри «Запасной» (Spare) в 2023 году ещё больше обострил отношения, раскрыв личные и нередко неловкие подробности о Виндзорах, включая его соперничество с братом.
С тех пор Гарри несколько раз приезжал в Великобританию: в 2024 году он присутствовал на 10-летии Invictus Games и на премии WellChild, а также тайно приехал на службу памяти своего дяди, лорда Роберта Феллоуза. Тогда на церемонии был и принц Уильям, но братья, как сообщалось, избегали общения.
Сейчас внимание сосредоточено на том, удастся ли Гарри хотя бы отчасти наладить отношения с семьёй. Но пока герцог Сассекский, похоже, намерен сосредоточиться на памяти о своей бабушке и продолжении благотворительной работы, которая давно стала важной частью его жизни.