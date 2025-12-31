Саудовская Аравия вступила в открытый конфликт с ОАЭ в Йемене. Что это означает для мира?
В условиях резкой эскалации давно тлеющего йеменского конфликта Саудовская Аравия нанесла авиаудары по порту Мукалла в йеменской провинции Хадрамаут. Целью удара объявлено оружие и военная техника, поставленные в Йемен Объединенными Арабскими Эмиратами. Удары, нанесенные Саудовской Аравией, — начало открытой конфронтации с ОАЭ, бывшим союзником по коалиции против йеменских повстанцев-хуситов, предвещающее широкие геополитические сдвиги на Ближнем Востоке.
Инцидент произошел еще 26 декабря, однако известно о нем стало лишь 30-го. Два судна, вышедшие из порта Фуджейра в ОАЭ, отключили свое навигационное оборудование и вошли в Мукаллу без санкции международно признанного правительства Йемена и антихуситской коалиции. Государственные СМИ Саудовской Аравии сообщают, что корабли перевозили «большое количество оружия и боевых машин пехоты», предназначенных для Южного переходного совета (ЮПС) — сепаратистской группировки, выступающей за независимость Южного Йемена. Вскоре после разгрузки судов по складским помещениям порта и был нанесен удар.
О погибших не сообщается, однако значительная часть военного груза была уничтожена. На фоне обострения напряженности было временно закрыто воздушное пространство Йемена.
Вскоре после удара председатель президентского руководящего совета Йемена Рашад Аль-Алими объявил соглашение с ОАЭ о взаимной обороне от хуситов аннулированным и потребовал, чтобы вооруженные подразделения ОАЭ покинули Йемен в течение 24 часов. Также в стране на 90 дней введено чрезвычайное положение.
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выразило полную поддержку официальному правительству Йемена. Командиры ЮПС, со своей стороны, осудили удары как «акт агрессии» против сил Юга.
Ополчение ЮПС, сформированное в 2017 году, — одна из наиболее заметных политических сил, действующих в Йемене. Две другие — это, собственно, правительственные силы, а также хуситы, которые досаждают не только соседям, но и всему региону. ЮПС сыграл важную роль не только в борьбе хуситами, но и в противостоянии с «Аль-Каидой» и другими экстремистскими группировками на Аравийском полуострове. На сегодняшний день ополчение контролирует значительную часть территорий страны, включая стратегически важный портовый город Аден. Однако стремление его лидеров к автономии, подкрепленное военной и финансовой поддержкой со стороны ОАЭ, привело к разногласиям с центральным правительством Йемена и его саудовскими покровителями.
Ближневосточные аналитики предполагают, что нынешняя поставка оружия была лишь одной из операций в цепочке продолжающихся усилий ОАЭ по укреплению военного потенциала сепаратистов ЮПС. Конечной же целью Эмиратов видится обеспечение собственного плацдарма под боком у Саудовской Аравии — в южных регионах Йемена, которые богаты нефтяными и газовыми ресурсами и выходят на жизненно важные морские пути, такие как Баб-эль-Мандебский пролив.
За всё время присутствия в Йемене — а Эмираты состоят в антихуситской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, еще с 2015 года — они вложили значительные средства в обучение и вооружение местных сил. В 2019 году ОАЭ официально вывели большую часть своих сухопутных войск, однако фактически они продолжают свое присутствие в Йемене через вооруженные формирования вроде тех же ЮПС.
Удар 26 декабря — это первый случай, когда саудовские силы открыто атаковали объекты, связанные с ОАЭ. Это свидетельствует о распаде сплоченного альянса и обострении регионального соперничества между Эр-Риядом и Абу-Даби. Хотя изначально обе страны объединились против поддерживаемых Ираном хуситов, их взгляды на будущее Йемена резко расходятся. Саудовская Аравия стремится к объединению Йемена под руководством официального правительства, в то время как ОАЭ предпочитают фрагментированное государство, что обеспечит им экономическое и стратегическое доминирование на юге.
После недавнего начала наступательных действий ЮПС в Хадрамауте и других районах официальные лица Саудовской Аравии обвинили ОАЭ в подрыве мирных переговоров между признанным правительством и ЮПС. Всё это идет вразрез с риторикой Абу-Даби: Эмираты публично позиционируют себя как ключевого игрока в контртеррористических операциях в Йемене. Они активно отвоевывают территории у здешней «Аль-Каиды» и создают сеть баз и портов вдоль побережья. Однако это столь благородное участие в победе над злом омрачено обвинениями в нарушениях прав человека.
В отчетах правозащитных организаций подробно рассказывается о том, что силы, поддерживаемые ОАЭ, причастны к многочисленным насильственным исчезновениям в регионе, а также содержат секретные тюрьмы, где задержанные подвергаются пыткам. Другие расследования показывают, что ОАЭ финансировали целенаправленные убийства политических деятелей и активистов в Йемене. В частности, ВВС сообщала, что с 2015 года ОАЭ нанимали американских отставных военных, в том числе бывших сотрудников спецназа США, для устранения ряда лиц, многие из которых не были связаны с терроризмом, но выступали против усиления ОАЭ в стране.
Источники ВВС сообщали о том, что американские инструкторы не просто действовали самостоятельно — они обучали йеменских комбатантов. Смешение иностранного опыта с местными кровавыми практиками позволяло ловко камуфлировать иностранное участие во всех этих казнях.
Конфликт между недавними союзниками, который в такой острой форме предъявил себя миру в эти дни, на самом деле тлел уже давно. И Россия тоже оказалась в нем замешана, пусть ей и досталась роль второго плана.
В начале уходящего 2025 года Саудовская Аравия приостановила подачу заявки на вступление в блок БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), сославшись на тарифные угрозы США и изменение динамики на Ближнем Востоке. Однако наблюдатели обращают внимание на то обстоятельство, что Саудовская Аравия передумала вступать в БРИКС вскоре после того, как в блок были приняты Эмираты. Приглашение Ирана в БРИКС сделало членство в организации еще менее желанным для Саудовской Аравии.
Членство в сомнительном блоке не сулило для нее никаких серьезных геополитических преимуществ — а вот проблем могло прибавить. Иначе всё выглядело для ОАЭ.
Вступление в БРИКС для России и Эмиратов — ситуация вин-вин. В немалой степени это следствие лихорадочных усилий посла ОАЭ в Москве Мохаммада Ахмада Аль-Джабера, который является братом Султана Ахмада Аль-Джабера, 52-летнего главы ADNOC, эмиратского нефтяного гиганта. Членство в БРИКС, с одной стороны, укрепило статус ОАЭ как крупного регионального игрока, который может позволить себе не оглядываться даже на мощную Саудовскую Аравию. А с другой — обеспечило братьям Аль-Джаберам политические и финансовые бонусы. Ведь ADNOC в условиях, когда российская нефть обложена всеми возможными санкциями, оказывает России услуги, которые сложно переоценить. Как и в случае с гражданской войной в Йемене, геополитические соображения здесь для ОАЭ отходят на второй план, уступая место сугубо прагматическим.