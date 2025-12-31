Саудовская Аравия вступила в открытый конфликт с ОАЭ в Йемене. Что это означает для мира?

Ополчение ЮПС, сформированное в 2017 году, — одна из наиболее заметных политических сил, действующих в Йемене. Две другие — это, собственно, правительственные силы, а также хуситы, которые досаждают не только соседям, но и всему региону. ЮПС сыграл важную роль не только в борьбе хуситами, но и в противостоянии с «Аль-Каидой» и другими экстремистскими группировками на Аравийском полуострове. На сегодняшний день ополчение контролирует значительную часть территорий страны, включая стратегически важный портовый город Аден. Однако стремление его лидеров к автономии, подкрепленное военной и финансовой поддержкой со стороны ОАЭ, привело к разногласиям с центральным правительством Йемена и его саудовскими покровителями.