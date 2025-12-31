В новогоднюю ночь местами ожидается мороз до -15 градусов

Юго-западный, южный ветер от слабого до умеренного постепенно сменится южным, юго-восточным, на побережье - с порывами до 15-19 метров в секунду, а во второй половине дня он станет порывистым также в западных и центральных районах страны. Температура воздуха ожидается от -3 до -8 градусов, однако в областях на крайнем западе страны температура воздуха поднимется до -2…+3 градусов.