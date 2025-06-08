Когда семья трещит по швам: король Карл III болен, его сын принц Гарри в изгнании, а королева Камилла молчит

Даже несмотря на призыв Гарри к миру в скандальном интервью BBC, последовавшем после того, как он проиграл апелляцию о восстановлении государственной охраны 2 мая, его слова были восприняты как очередной удар по отношениям. Герцог заявил, что король «не хочет со мной говорить из-за всей этой истории с безопасностью» и добавил: «Я не знаю, сколько времени у моего отца осталось» — имея в виду диагноз, озвученный в прошлом году. «Он не хотел этим нападать, но это было воспринято именно так, — говорит Лоу. — И это делает шаг Карла навстречу еще более трудным».