Когда семья трещит по швам: король Карл III болен, его сын принц Гарри в изгнании, а королева Камилла молчит
Пока король Карл III и принц Гарри находятся на переломном этапе своей сложной связи, а принц Уильям остается в отчуждении от брата, королева Камилла не вмешивается в напряженные отношения между своим мужем и его младшим сыном.
«Королева не лезет в это», — рассказал источник изданию PEOPLE.
Разногласия в королевской семье обострились в 2020 году, когда герцог и герцогиня Сассекские — Гарри и Меган Маркл — отказались от королевских обязанностей. С тех пор между Карлом и Гарри сохраняется глубокая трещина — одна из самых болезненных в царствование монарха. Гарри и Меган Маркл переехали в США на фоне растущей напряженности с семьей. Ситуация ухудшилась после их резонансных интервью, документального сериала Netflix и выхода мемуаров Гарри Spare, где он назвал Камиллу «опасной».
В откровенных мемуарах 2023 года герцог Сассекский описал сложные чувства, которые у него возникли после свадьбы отца и Камиллы в 2005 году, и обвинил мачеху в утечках информации в прессу с целью улучшить собственный имидж. «У меня были противоречивые чувства по поводу появления мачехи, которую я считал человеком, пожертвовавшим мной ради собственного пиара», — написал Гарри.
В интервью Good Morning America в 2023 году он уточнил: «У нее была репутация, которую надо было реабилитировать, и, какие бы сделки ни заключались в самом начале, ей дали понять, что это — лучший способ».
Отвечая на вопрос о текущих отношениях с Камиллой, он сказал: «Мы давно не разговаривали. Я люблю каждого члена своей семьи, несмотря на разногласия. Поэтому, когда мы видимся, мы ведем себя вежливо. Она моя мачеха. Я не считаю ее злой мачехой. Я вижу в ней женщину, вышедшую замуж за представителя института монархии, которая делает все возможное, чтобы улучшить свой имидж — ради самой себя».
Продолжение лечения короля Карла от рака придает еще большую срочность возможному примирению отца и сына — пока не стало слишком поздно. В конце мая они оба на короткое время оказались на одном континенте, когда Карл III и Камилла отправились в Канаду на торжественное открытие парламента. Этот визит расценили как жест поддержки содружества наций на фоне напряженности с США. Однако Гарри и отец не встретились.
Пока принц Уильям остается в отдалении от герцога и герцогини Сассекских, некоторые королевские обозреватели считают, что именно король Карл III должен сделать первый шаг к примирению с сыном. Но во дворце царит нерешительность. Желание наладить отношения временами возникало, однако «ключевая проблема — это доверие», — поясняет королевский биограф Салли Беделл Смит в интервью PEOPLE.
«Король и Уильям не доверяют Гарри и Меган в плане конфиденциальных разговоров», — говорит Смит.
Источники также сообщают, что короля не поддерживают даже в его ближайшем окружении. Принц Уэльский не проявляет интереса к примирению, а такие высокопоставленные помощники, как Клайв Олдертон (упомянутый в книге Spare), вряд ли будут поощрять сближение. «Рядом с ним нет доброго ангела, который бы сказал: "Будь хорошим отцом и сделай первый шаг"», — отмечает журналист Валентайн Лоу, автор предстоящей книги Power and the Palace.
Даже несмотря на призыв Гарри к миру в скандальном интервью BBC, последовавшем после того, как он проиграл апелляцию о восстановлении государственной охраны 2 мая, его слова были восприняты как очередной удар по отношениям. Герцог заявил, что король «не хочет со мной говорить из-за всей этой истории с безопасностью» и добавил: «Я не знаю, сколько времени у моего отца осталось» — имея в виду диагноз, озвученный в прошлом году. «Он не хотел этим нападать, но это было воспринято именно так, — говорит Лоу. — И это делает шаг Карла навстречу еще более трудным».