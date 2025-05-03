"Я не знаю, сколько осталось жить моему отцу". Принц Гарри сообщил, что его жена и дети не вернутся в Великобританию
40-летний принц Гарри уже пять лет проживает в США и в недавнем откровенном интервью BBC рассказал о своих непростых отношениях с родственниками в Великобритании. Хотя он по‑настоящему хотел бы помириться с семьей из‑за переживаний о состоянии отца, конфликт остается нерешенным.
Герцог Сассекский объяснил: «Некоторые члены моей семьи, конечно, никогда не простят мне публикацию моей биографии и многое другое». Но, по его словам, он был бы рад восстановить контакт: «Я не вижу смысла поддерживать ссору, ведь жизнь — драгоценный дар. Я не знаю, сколько времени осталось моему отцу, а он уклоняется от общения из‑за споров о моем охранном сопровождении».
Что касается возвращения Меган и детей, то Гарри заявил, что пока не видит такой возможности. Он заявил: «Сейчас нельзя привезти в Великобританию мою жену и детей — они просто ничего не увидят. Я люблю свою родину, несмотря на все, что сделали некоторые ее жители». Главная преграда, по его мнению, в том, что частным телохранителям не разрешено носить оружие. Принц убежден, что король мог бы дать соответствующее разрешение, если бы пожелал.
После того как суд отклонил его апелляцию о финансировании охраны за счет государства, Гарри признался: «Я раздавлен не столько судебным решением, сколько людьми, которые его поддержали и считают это нормальным».
Напомним, что в феврале 2024 года Букингемский дворец официально объявил, что во время лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы у короля обнаружена злокачественная опухоль. Хотя рак не был связан с простатой, монарх сразу же начал амбулаторный курс онкологической терапии, оставив за собой право продолжать выполнять свои конституционные функции в более щадящем режиме.
На протяжении 2024 года лечение проходило преимущественно в амбулаторном формате, с периодическими кратковременными госпитализациями из‑за побочных эффектов терапии. В частности, 27 марта 2025 года король был госпитализирован на короткий срок для наблюдения после временных осложнений, связанных с лечением, и вскоре вернулся в Кларенс-хаус, подтвердив положительную динамику своего восстановления.
Несмотря на лечение, уже 31 марта 2024 года король Чарльз III совершил свое первое крупное публичное появление — на богослужении Страстной недели в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Успехи в терапии позволили ему постепенно возвращаться к обычному расписанию. На сегодняшний день король остается оптимистом: амбулаторное лечение продолжается, а его восстановления достаточно, чтобы планировать новые официальные мероприятия. Букингемский дворец подтверждает, что монарх сохраняет рабочий график и рассчитывает полностью вернуться к обязанностям в ближайшие месяцы.
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