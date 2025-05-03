"Я не знаю, сколько осталось жить моему отцу". Принц Гарри сообщил, что его жена и дети не вернутся в Великобританию

Что касается возвращения Меган и детей, то Гарри заявил, что пока не видит такой возможности. Он заявил: «Сейчас нельзя привезти в Великобританию мою жену и детей — они просто ничего не увидят. Я люблю свою родину, несмотря на все, что сделали некоторые ее жители». Главная преграда, по его мнению, в том, что частным телохранителям не разрешено носить оружие. Принц убежден, что король мог бы дать соответствующее разрешение, если бы пожелал.