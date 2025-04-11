Визит принца Гарри в Украину (10.04.2025)
Принц Гарри совершил необъявленный визит в Украину - в четверг, 10 апреля, он посетил Центр Superhumans во Львове.
ФОТО, ВИДЕО: неожиданный визит! Принц Гарри посетил раненых военных и гражданских во Львове
Младший сын короля Карла III принц Гарри приехал во Львов, чтобы встретиться с жертвами войны.
9 апреля принц Гарри приехал во Львов, где посетил клинику поддержки раненых военнослужащих и гражданских лиц. Superhumans Center. В клинике пациенты получают бесплатное протезирование, хирургию и психологическую поддержку.
Герцога Сассекского пригласили посетит центр еще в прошлом году, а в этом году на Invictus Games 2025 в Ванкувере его пригласили снова приехать в Украину. Гарри и его жена Меган Маркл поддерживают страну с 2022 года и неоднократно публично демонстрировали эту поддержку.
Целью визита Гарри было увидеть своими глазами лучшие в своем классе услуги поддержки и реабилитации, предоставляемые в стране, где идет активная война. В Instagram центра опубликовали видеоролик с визита принца Гарри. «Это мой первый визит в Украину, и точно не последний. Для меня было огромной честью и привилегией приехать сюда вместе с делегацией Invictus, с некоторыми из наших спортсменов и участников Игр из Великобритании за последние десять лет. Приехать сюда, в центр Superhumans, и увидеть невероятную, потрясающую реабилитацию и уход, которые здесь предоставляют под одной крышей, специально созданной для этого, — это просто впечатляет», — сказал принц Гарри о визите.
Герцог, который отслужил две ротации в Афганистане, встретился с пациентами и медицинскими работниками во время посещения центра. Во время своего визита в Украину он также встретился с членами украинского сообщества Invictus, а также с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.
Помощь раненым солдатам была одним из самых известных дел Гарри, поскольку он основал Invictus Games в 2014 году, чтобы предложить раненым ветеранам соревноваться в спортивных соревнованиях, подобных Паралимпийским играм.
О визите в четверг во Львов было объявлено только после отъезда британского принца из Украины.