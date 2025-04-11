ФОТО, ВИДЕО: неожиданный визит! Принц Гарри посетил раненых военных и гражданских во Львове

Целью визита Гарри было увидеть своими глазами лучшие в своем классе услуги поддержки и реабилитации, предоставляемые в стране, где идет активная война. В Instagram центра опубликовали видеоролик с визита принца Гарри. «Это мой первый визит в Украину, и точно не последний. Для меня было огромной честью и привилегией приехать сюда вместе с делегацией Invictus, с некоторыми из наших спортсменов и участников Игр из Великобритании за последние десять лет. Приехать сюда, в центр Superhumans, и увидеть невероятную, потрясающую реабилитацию и уход, которые здесь предоставляют под одной крышей, специально созданной для этого, — это просто впечатляет», — сказал принц Гарри о визите.