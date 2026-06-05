"Раньше мы водили детей в детсад, а теперь они нас в Сад Сары": в Риге работает уникальный центр для людей с деменцией

Скайдрите признается, что одна из главных трудностей при деменции — это поддержание базовой ежедневной рутины. Со временем человек просто перестает чувствовать потребность в еде или уходе за собой. «Поначалу в это сложно поверить: человек не ест, если никого нет дома. Мозг просто больше не подает импульс, что нужно принять пищу. Для меня как для родственника огромнейшее облегчение знать, что в "Саде Сары" он будет накормлен, занят делом и в полной безопасности».