"Раньше мы водили детей в детсад, а теперь они нас в Сад Сары": в Риге работает уникальный центр для людей с деменцией
Забытые ключи, выключенная не вовремя плита, а затем — полная потеря контроля над базовыми вещами. Когда в дом приходит деменция, жизнь семьи меняется безвозвратно, а близкие часто остаются один на один с бедой, разрываясь между работой и уходом. Жительница Латвии Скайдрите откровенно рассказала о том, как болезнь изменила ее 81-летнего родственника, и как рижский дневной центр «Сад Сары» стал для них настоящим спасением.
Когда у близкого человека Скайдрите начали появляться первые признаки деменции, поначалу они казались обычными бытовыми мелочами и даже вызывали легкую улыбку. Однако со временем стало понятно: за обычной забывчивостью скрывается куда более серьезная проблема.
«Два года назад он пережил очень тяжелую эмоциональную травму. Сильно по этому поводу убивался, и на фоне стресса начались нарушения памяти. Сейчас он может в деталях вспомнить то, что учил на уроках немецкого языка в школе, но совершенно не помнит, что я сказала ему минуту назад», — делится Скайдрите.
Сегодня ее родственнику 81 год. Дважды в неделю он посещает «Сад Сары» (Sāras dārzs) — дневной центр для людей с деменцией, созданный Службой помощи Мальтийского ордена. В семье этот центр ласково называют «школой».
«Там каждому уделяют внимание. Ему безумно нравятся экскурсии, занятия и просто общение. Он всю жизнь проработал среди людей, поэтому такая социализация для него критически важна».
Самое страшное — когда мозг забывает, что нужно поесть
Скайдрите признается, что одна из главных трудностей при деменции — это поддержание базовой ежедневной рутины. Со временем человек просто перестает чувствовать потребность в еде или уходе за собой. «Поначалу в это сложно поверить: человек не ест, если никого нет дома. Мозг просто больше не подает импульс, что нужно принять пищу. Для меня как для родственника огромнейшее облегчение знать, что в "Саде Сары" он будет накормлен, занят делом и в полной безопасности».
Первое знакомство с центром вызвало легкий скепсис. «Ему сначала показалось, что это какие-то детские игры. Но ведь как маленьким детям важно тренировать, например, мелкую моторику, так же это необходимо и людям с деменцией. Рубашку-то пуговицами нужно самому застегивать».
Помощь не только больным, но и их близким
Однако главный плюс, по мнению Скайдрите, получают и сами родственники.
«Каждый понедельник мы, близкие пациентов, встречаемся. Там мы можем задать вопросы, поделиться наболевшим и узнать информацию, которую в других местах часто вообще невозможно найти. Эти встречи помогают осознать: ты не один со своим горем».
Она считает, что поддержка людей с деменцией и их семей в Латвии до сих пор находится на очень низком уровне. «Люди часто оказываются заперты в четырех стенах дома. Родственникам нужно ходить на работу, а помощи ждать неоткуда. Поэтому "Сад Сары" — это нечто уникальное. Там за людьми не просто присматривают, чтобы они не ушли, с ними реально работают».
Скайдрите убеждена, что подобные центры жизненно необходимы по всей Латвии: «Наше общество стареет, люди живут дольше, и проблема деменции становится все более острой. Такие центры нужны в каждом микрорайоне. Не у всех есть возможность везти пожилого человека через весь город».
«Слеза скатится, но жизнь продолжается»
На вопрос о том, что бы она хотела сказать семьям, которые только что столкнулись с этим диагнозом, Скайдрите отвечает без колебаний:
«Не опускать руки. Человека нужно принять таким, какой он есть сейчас. Это тяжело, но переделать его мы уже не сможем. Да, иногда слеза скатится, но жизнь продолжается».
Она улыбается, вспоминая фразу, которую часто можно услышать среди посетительниц «Сада Сары»: «Раньше мы водили детей в детский сад, а теперь они водят нас в Сад Сары».
В этих словах, пожалуй, точнее всего отражаются не только будни людей с деменцией, но и искреннее желание их семей сохранить для своих близких достойную, полноценную и наполненную человеческим теплом жизнь в любом возрасте.
Что такое «Сад Сары»
Дневной центр ухода за людьми с деменцией «Сад Сары» — это инициатива Службы помощи Мальтийского ордена, созданная для поддержки как самих пациентов, так и членов их семей. Центр предлагает структурированные занятия, возможности для социализации, помощь специалистов и безопасную среду, что помогает сохранять максимально высокое качество жизни.
«Сад Сары» является частью глобальной миссии Службы помощи Мальтийского ордена в Латвии — оказывать практическую помощь и защищать человеческое достоинство на любом этапе жизни. Организация возобновила работу в Латвии в 2021 году, реализуя проекты социальной и гуманитарной поддержки для сениоров, мирных жителей Украины и людей с особыми потребностями.
В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Латвией и Суверенным Мальтийским орденом — одной из старейших в мире гуманитарных организаций, которая сегодня работает более чем в 130 странах.
Суверенный Мальтийский орден является уникальным субъектом международного права: он поддерживает дипломатические отношения со 115 государствами и одновременно реализует масштабные гуманитарные проекты по всему миру. В деятельность ордена вовлечены более 13 тысяч членов, 100 тысяч волонтеров и 60 тысяч медицинских работников, которые помогают людям в кризисных ситуациях, справляться с болезнями и бедностью.
На следующей неделе планируется визит делегации Суверенного Мальтийского ордена в Латвию, в ходе которого будет обсуждаться долгосрочное сотрудничество и гуманитарные проекты организации в нашей стране.
Otkrito.lv сообщал, что в связи с официальным визитом в Латвию князя и Великого магистра Суверенного Мальтийского ордена Фра Джона Т. Данлапа и сопровождающей его делегации, на ряде улиц Риги будут введены ограничения для движения транспорта и пешеходов.