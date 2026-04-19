Весной привычный крем может только навредить: как понять, что уход пора менять
Весну в Латвии часто ждут как отдых после холодов, но для кожи она может быть столь же сложной, как и зима. Перепады температуры, повышение влажности и более интенсивное солнечное излучение влияют на состояние кожи и меняют ее потребности.
Почему потребности кожи весной меняются?
В зимний период мы обычно выбираем более насыщенные и жирные кремы, помогающие защитить кожу и предотвращающие потерю влаги. В их состав часто входят окклюзионные вещества, такие как вазелин, ланолин, глицерин, парафин или минеральные масла, а также питательные растительные масла (авокадо, миндаля, жожоба) и масло ши. Они образуют защитный слой, необходимый в холодную погоду.
Но весной потребности кожи меняются. Клинический фармацевт Euroaptieka Ксения Лукьянова объясняет, что с повышением температуры усиливается выделение себума или кожного сала, и из-за этого такие кремы становятся слишком тяжелыми - они могут способствовать закупорке пор, образованию комедонов (черных точек) и усилению блеска кожи. Поэтому, когда воздух становится теплее, рекомендуется перейти на более легкие текстуры, сосредоточившись на балансировке, а не на интенсивном питании кожи.
Как понять, что зимний крем больше не подходит?
Со сменой сезона кожа довольно ясно дает понять, если средства по уходу не соответствуют больше актуальным потребностям:
- Выраженный блеск - кожа в течение дня становится более жирной, чем обычно, возникает ощущение, словно крем остается на поверхности, как слой масла.
- Закупоренные поры - появляются черные точки или мелкие подкожные высыпания, которые могут указывать на то, что входящие в состав крема жиры слишком тяжелы для наступившего сезона.
- Ощущение "маски" - возникает неприятное ощущение, словно кожа не дышит или покрыта непроницаемым слоем.
- Трудности с декоративной косметикой - если тональный крем наносится неравномерно, это часто указывает на то, что выбранная база слишком тяжелая для конкретного типа кожи и сезона.
SPF - обязателен даже в облачную погоду и в помещениях
С приходом весны значительно повышается интенсивность ультрафиолетового излучения. Клинический фармацевт напоминает, что интенсивность ультрафиолетового излучения весной существенно увеличивается и может быть достаточно высокой, чтобы воздействовать на кожу - это может вызывать серьезные повреждения кожи, способствуя ее преждевременному старению (вызванному UVA-лучами) и риску ожогов (вызванных UVB-лучами).
Важно помнить, что воздействие солнца не ограничивается только пребыванием на свежем воздухе - UVA-лучи, способные повреждать коллаген и вызывать пигментацию, могут проникать сквозь облака и в некоторой степени сквозь окна и автомобильные стекла. Это значит, что кожа подвержена их воздействию также во время работы в офисе или поездки в автомобиле, поэтому защита от солнца с SPF должна стать неотъемлемой составляющей повседневной жизни.
Витамин D и SPF - почему их надо использовать вместе?
Часто звучат опасения, что при использовании SPF защиты мы лишаем себя возможности получения так называемого "солнечного витамина". На самом деле, хотя SPF-фильтры снижают воздействие UVB-лучей, необходимых для синтеза витамина D, они одновременно служат важной защитой от преждевременного старения кожи. Хотя весной солнце еще лукавое, его излучения редко хватает для восстановления запасов витамина после зимы. Клинический фармацевт рекомендует принимать необходимую дозу витамина D дополнительно. В первую очередь витамин D следует принимать с пищей - хотя он и не широко распространен в продуктах питания, его можно получить, употребляя жирную рыбу, красное мясо, печень и яичные желтки.
Если все же потребуется принимать его дополнительно с пищевыми добавками, желательно перед этим сдать анализ крови и установить уровень витамина D, чтобы подобрать дозу в соответствии с потребностями своего организма. Хотя витамин D образуется в коже под воздействием UVB-лучей, необходимое время воздействия солнечных лучей может быть очень разным, и его сложно точно определить. К тому же УФ излучение одновременно способствует старению и повреждению кожи, поэтому более безопасным способом получения витамина D является его пополнение с помощью пищевых добавок, если одного только питания недостаточно.
Как подобрать уход за кожей весной и восстановить кожу после зимы?
Весной меняется выработка кожного сала, а также усиливается воздействие УФ излучения, поэтому важно пересмотреть ежедневный уход за кожей. После холодного сезона защитные способности кожи часто бывают ослаблены - может быть снижен уровень церамидов и нарушен защитный барьер кожи, что делает ее более чувствительной к переменчивой погоде. Чтобы помочь коже восстановиться и успешно адаптироваться к весенним условиям, клинический фармацевт рекомендует пересмотреть повседневный уход и сосредоточиться на следующих основных принципах:
- Выбирать более легкие текстуры - гели, эмульсии и флюиды содержат больше молекул воды, что помогает увлажнению кожу, не перегружая ее и снижая риск закупорки пор в то время, когда повышается выработка себума.
- Продолжать регулярное увлажнение - даже если кажется, что кожа уже не такая сухая, как зимой, увлажнение по-прежнему важно для поддержания здорового баланса и предотвращения обезвоживания.
- Включать антиоксиданты - продукты с содержанием витамина С способствуют синтезу коллагена.
- Мягко отшелушивать кожу - легкие кислоты (например, молочная или салициловая кислота) помогают очищать кожу от отмерших клеток. Они улучшают текстуру кожи и могут способствовать впитыванию других средств по уходу.
- Укреплять защитный барьер кожи - выбирайте продукты, содержащие церамид, ниацинамид или пантенол и аллантоин. Церамиды помогают восстановлению липидного слоя, ниацинамид может способствовать уменьшению воспалительных процессов, а пантенол и аллантоин успокаивают раздражение и способствуют регенерации кожи.
- Соблюдать правильное нанесение средств - дневной крем или SPF наносить как минимум за 20-30 минут до выхода на улицу, позволяя ингредиентам полностью впитаться.
- Подобрать продукты для утреннего и вечернего ухода - в дневное время пользоваться легкими флюидами, а вечером использовать более питательный крем или маску для лица для полноценного восстановления кожи в ночное время.
- Новые продукты вводить постепенно - особого внимания требуют кислоты или ретинол. Поскольку после зимы кожа более чувствительная, слишком большое одновременное поступление активных веществ может вызвать нежелательное раздражение или покраснение.