Обязательные анализы для мужчин после 35 лет: список, который должен быть у каждого

Подагра и камни в почках: подагра - это воспалительная форма артрита, вызванная избыточным накоплением мочевой кислоты в организме. Это заболевание обмена веществ чаще всего поражает мужчин в возрасте от 30 до 50 лет. Когда уровень мочевой кислоты становится слишком высоким, образуются кристаллы уратов, которые откладываются в суставах, вызывая внезапное и болезненное воспаление. Наиболее характерными симптомами являются боль, отек и покраснение, особенно в суставе большого пальца ноги. У людей с подагрой также повышен риск образования камней в почках. Развитию заболевания способствуют несбалансированное питание, чрезмерное употребление пива и подслащенных напитков, а также ожирение и недостаток жидкости в организме.