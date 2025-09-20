Доктор Апинис рассказал Otkrito.lv, почему в Латвии витамин D надо принимать всем

Людям, которые подвержены высокому риску недостаточного потребления витамина D (особенно людям с избыточным весом или даже ожирением, хроническими заболеваниями), всем младенцам и детям в возрасте до 4 лет рекомендуется принимать витамин D в течение всего года. Я бы рекомендовал принимать витамин D в течение всего года также пациентам, которые не могут или не хотят выходить из дома, проживающим в учреждениях по уходу и домах престарелых, а также тем, кто носит одежду, закрывающую большую часть кожи (на мой взгляд, в Латвии витамин D следует обязательно назначать мусульманским женщинам, которые соблюдают традиционный стиль одежды).