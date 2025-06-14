Жестко и без иллюзий! Медсестра сбросила 40 кг и делится советами для женщин старше 30
Если вам за 30 и никак не удается похудеть, возможно, причина кроется в гормонах. Медицинская сестра и тренер по гормональному здоровью из США Элли Янзен, которая естественным образом похудела на 40 килограммов, делится с подписчиками важнейшими истинами — тем, что должна знать каждая женщина, желающая быть в форме и чувствовать себя лучше.
Список, которым она делится в соцсетях, основан на многолетнем опыте и не содержит сладких иллюзий. "Твое тело — уже не то, что в 20 лет. Но это не ужас. Пришло время перестать с ним воевать и начать сотрудничать", — говорит медсестра.
15 жестких, но честных фактов от Элли:
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Кофе — не завтрак. Натощак он повышает уровень гормона стресса.
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Сон — секретное оружие для сжигания жира. Недосып усиливает голод и нарушает метаболизм.
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Гормоны зависят от состояния кишечника. Воспаление в нем вредит всему организму.
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Витамин D — это не просто витамин, а ключ к гормональному балансу.
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Движение активирует лимфу. Прогулки, силовые упражнения, сауна и сухой массаж помогают вывести токсины.
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Стресс = застой. Постоянная тревожность замедляет работу организма.
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Щитовидке нужны минералы. Йод, селен и цинк жизненно важны.
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Эстрогены нужно держать под контролем. Пластик, проблемы с печенью и синтетические гормоны вредны.
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Энергия зависит от фазы цикла. В лютеиновой фазе тренировки могут вредить.
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Для усвоения воды нужны минералы. Одной воды мало — необходимы магний, калий и натрий.
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Касторовое масло помогает печени и гормональной системе очищаться.
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Избегайте искусственных подсластителей и добавок — они мешают гормонам.
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Алкоголь вреден: повышает эстроген, нарушает сон и снижает уровень полезных веществ.
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Печень требует заботы. Если она работает вяло — токсины и избыток гормонов накапливаются.
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Терпение — главное. Тело не портится за одну ночь и не восстанавливается за месяц.