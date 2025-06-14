Жестко и без иллюзий! Медсестра сбросила 40 кг и делится советами для женщин старше 30
фото: скриншо видео
Элли Янзен смогла сама и помогает другим.
Питание и диеты

Жестко и без иллюзий! Медсестра сбросила 40 кг и делится советами для женщин старше 30

Отдел здоровья

Otkrito.lv

Если вам за 30 и никак не удается похудеть, возможно, причина кроется в гормонах. Медицинская сестра и тренер по гормональному здоровью из США Элли Янзен, которая естественным образом похудела на 40 килограммов, делится с подписчиками важнейшими истинами — тем, что должна знать каждая женщина, желающая быть в форме и чувствовать себя лучше.

Список, которым она делится в соцсетях, основан на многолетнем опыте и не содержит сладких иллюзий. "Твое тело — уже не то, что в 20 лет. Но это не ужас. Пришло время перестать с ним воевать и начать сотрудничать", — говорит медсестра.

15 жестких, но честных фактов от Элли:

  1. Кофе — не завтрак. Натощак он повышает уровень гормона стресса.

  2. Сон — секретное оружие для сжигания жира. Недосып усиливает голод и нарушает метаболизм.

  3. Гормоны зависят от состояния кишечника. Воспаление в нем вредит всему организму.

  4. Витамин D — это не просто витамин, а ключ к гормональному балансу.

  5. Движение активирует лимфу. Прогулки, силовые упражнения, сауна и сухой массаж помогают вывести токсины.

  6. Стресс = застой. Постоянная тревожность замедляет работу организма.

  7. Щитовидке нужны минералы. Йод, селен и цинк жизненно важны.

  8. Эстрогены нужно держать под контролем. Пластик, проблемы с печенью и синтетические гормоны вредны.

  9. Энергия зависит от фазы цикла. В лютеиновой фазе тренировки могут вредить.

  10. Для усвоения воды нужны минералы. Одной воды мало — необходимы магний, калий и натрий.

  11. Касторовое масло помогает печени и гормональной системе очищаться.

  12. Избегайте искусственных подсластителей и добавок — они мешают гормонам.

  13. Алкоголь вреден: повышает эстроген, нарушает сон и снижает уровень полезных веществ.

  14. Печень требует заботы. Если она работает вяло — токсины и избыток гормонов накапливаются.

  15. Терпение — главное. Тело не портится за одну ночь и не восстанавливается за месяц.

Темы

ЗдоровьеСШАВитамин D

Другие сейчас читают