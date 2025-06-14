Жестко и без иллюзий! Медсестра сбросила 40 кг и делится советами для женщин старше 30

Список, которым она делится в соцсетях, основан на многолетнем опыте и не содержит сладких иллюзий. "Твое тело — уже не то, что в 20 лет. Но это не ужас. Пришло время перестать с ним воевать и начать сотрудничать", — говорит медсестра.