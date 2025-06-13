Физическая нагрузка без вреда: какие добавки могут быть необходимы

Большая часть необходимых витаминов и минералов может усваиваться с разнообразным и сбалансированным питанием. Однако при интенсивных физических нагрузках потребности организма могут значительно возрасти, и для оптимальной дозы питательных веществ могут потребоваться пищевые добавки, например, в случае если в лабораторных анализах констатирован дефицит какого-либо вещества. "Более того, следует учитывать, что индивидуальные потребности могут различаться - они зависят не только от особенностей организма, вида спорта и физических нагрузок, но и от физиологических и гормональных факторов человека, которые могут быть разными у женщин и мужчин. Например, женщины репродуктивного возраста подвержены большему риску дефицита железа из-за менструаций. Также у женщин после 30 лет снижается плотность костей, что означает, что необходим дополнительный прием кальция и витамина D, чтобы снизить развитие остеопороза. В свою очередь, для мужчин чаще подчеркивается значение цинка, поскольку этот минерал связан с уровнем тестостерона, необходимого для роста мышц, силы и общего жизненного тонуса. Во время интенсивной физической активности мужчинам часто требуется больше магния и калия для восстановления мышц после тренировок. Чтобы обеспечить организм необходимыми веществами, важно следить за своим самочувствием, консультироваться с семейным врачом или фармацевтом и сдавать анализы крови не реже одного раза в год", - дополняет Алина Флейшмане.