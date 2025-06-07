Чудо-препарат от лишнего веса заподозрили в том, что он может вызывать потерю зрения

По данным агентства, это осложнение может развиться у одного из десяти тысяч пациентов, принимающих действующее вещество семаглутид, которое входит в состав Wegovy, Ozempic, а также препарата Rybelsus, при условии его применения в течение не менее одного года. Ранее отдельные исследования уже связывали прием Ozempic с этим заболеванием у пациентов с диабетом второго типа, но это первый случай, когда регулирующий орган официально признал побочное действие.