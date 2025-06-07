Чудо-препарат от лишнего веса заподозрили в том, что он может вызывать потерю зрения
Препараты датской фармацевтической компании Novo Nordisk — Wegovy и Ozempic, используемые для лечения ожирения и диабета, могут в очень редких случаях вызывать серьезное заболевание глаз, которое способно привести к потере зрения.
По информации Reuters, об этом сообщила комиссия по оценке рисков Европейского агентства по лекарственным средствам. Речь идет о передней ишемической неартеритической оптической нейропатии — втором по распространенности заболевании, вызывающем слепоту в результате повреждения зрительного нерва в результате глаукомы.
По данным агентства, это осложнение может развиться у одного из десяти тысяч пациентов, принимающих действующее вещество семаглутид, которое входит в состав Wegovy, Ozempic, а также препарата Rybelsus, при условии его применения в течение не менее одного года. Ранее отдельные исследования уже связывали прием Ozempic с этим заболеванием у пациентов с диабетом второго типа, но это первый случай, когда регулирующий орган официально признал побочное действие.
Европейское агентство начало изучение вопроса в декабре и теперь требует от компании Novo Nordisk добавить данное заболевание в список очень редких побочных эффектов в инструкциях ко всем препаратам, содержащим семаглутид. В самой компании заявили, что будут сотрудничать с агентством для обновления маркировки, однако результаты клинических и пострегистрационных исследований, по их мнению, не подтверждают наличие прямой связи между приемом препаратов и возникновением заболевания.
Компания подчеркнула, что соотношение пользы и риска для семаглутида по-прежнему остается благоприятным. Аналитик Barclays Эмили Филд заявила, что это побочное действие давно обсуждается в медицинском сообществе, и вряд ли оно существенно повлияет на практику назначения препаратов. Акции Novo Nordisk, зарегистрированные в США, выросли почти на 2,5% на фоне новостей.
По оценке Европейского агентства, крупные исследования с участием пациентов с диабетом второго типа показывают, что риск развития заболевания может быть в два раза выше у тех, кто принимает препараты компании. Одно из исследований, опубликованное в марте, включающее почти 350 тысяч пациентов, показало, что через два года лечения препаратом Ozempic риск развития заболевания более чем удваивался по сравнению с пациентами, принимавшими препараты других групп.
Тем временем, в Латвии разгорелась дискуссия вокруг проекта, который, по мнению критиков, может подорвать мотивацию к здоровому образу жизни, подменяя заботу о здоровье идеями "толерантности к ожирению".