"Культ лишнего веса пришел и в Латвию": специалист негодует из-за нового проекта
В Латвии разгорелась дискуссия вокруг проекта, который, по мнению критиков, может подорвать мотивацию к здоровому образу жизни, подменяя заботу о здоровье идеями "толерантности к ожирению".
Руководитель Центра психотерапии для подростков и молодежи Нил Сакс Константинов обратил внимание на неоднозначный проект «Актуализация предрассудков, связанных с весом, в Латвии», который финансируется Фондом интеграции общества. В соцсети X он заявил: «Теперь в Латвию пришла самая вредная для здоровья ветвь левой идеологии — культ ожирения. Вкратце: здоровый образ жизни — выдумка капиталистов. Лишний вес — не риск, а чествуемое разнообразие. Спонсор — Фонд интеграции общества».
Tagad arī Latvijā ieradies veselībai kaitīgākais kreisās ideoloģijas atzars - "resnuma" kults.— Nils S. Konstantinovs (@lasitajs_nr1) June 3, 2025
Īsumā: veselīgs dzīvesveids ir kapitālistu izdomājums. Virsvars nav nopietns veselības risks, bet gan svinama dažādība.
Sponsorē Sabiedrības integrācijas fonds. pic.twitter.com/m28lsPJxeN
На этот проект из фонда было выделено 13 000 евро. Критики обеспокоены: такая инициатива может снизить мотивацию к снижению веса и подорвать стремление к физическому и психическому благополучию. В то же время в комментариях мнения разделились.
Многие комментаторы резко отозвались о проекте:
- «Такие акции — это способ подвергнуть людей опасным последствиям. Лишний вес вреден и опасен. Пропагандировать нездоровый образ жизни как гордость — значит врать себе и другим».
- «Ожирение — болезнь, с которой надо бороться, если есть возможность. Нужно заниматься спортом, а не восхвалять проблему».
- «Сейчас легче сдаться, чем бороться. Уровень жизни улучшился, еда доступна, тело и дух становятся заложниками — и ожирение не отпускает...»
Однако у проекта есть и защитники, которые указывают: дело не в пропаганде ожирения, а в уважении к людям с лишним весом:
- «Это не поощрение нездорового образа жизни. Речь о том, что полные люди тоже заслуживают уважения — например, иметь возможность спокойно ходить в спортзал без унижений».
- «Люди слишком легко судят, не вникая. Инициатива важна: речь не о культе тела, а о том, чтобы не стигматизировать тех, кто выглядит иначе».
- «Снижать вес очень трудно, особенно некоторым. Может, им проще найти группу поддержки, где можно быть принятым. Если еще и финансирование — вообще супер!»
Некоторые комментаторы заняли взвешенную позицию:
- «Да, лишний вес — это не здорово. Но издевательства и предубеждения в отношении полных людей — тоже недопустимы».
- «Важно не насмехаться, а объяснять: что вызывает переедание, как правильно питаться, как заниматься спортом».
- «Если одновременно травить "толстых" и насаждать нереалистичные стандарты — мы получим волну расстройств пищевого поведения у подростков».