Когда витамины приносят вред: несовместимые сочетания и ошибки в приеме

"Для достижения наилучших результатов перед приемом пищевых добавок рекомендуется проконсультироваться с фармацевтом или медицинским специалистом. Также не реже одного раза в год следует сдавать анализы и при необходимости дополнительно принимать питательные вещества. Кроме того, следует помнить, что делать это нужно согласно указаниям специалиста, соблюдая назначенную им дозировку, частоту и длительность приема. Соблюдение основных принципов приема витаминов и минералов повышает их эффективность и снижает риск того, что необходимые организму элементы не будут усваиваться полноценно", – подчеркивает фармацевт.