Кожа и гормоны: как эстроген, кортизол и щитовидка меняют ваше отражение в зеркале

Илзе Якобсоне подчеркивает, что после 40 лет лучше использовать мягкие очищающие средства, сыворотки с антиоксидантами, витамин С, питательные, увлажняющие кремы для лица. Важно также использовать крем для области глаз и защищать кожу от ультрафиолетовых лучей. Рекомендуются косметические продукты против пигментации. «Прилагая усилия, соблюдая регулярность использования косметических средств, витаминов, микроэлементов, женщина и после 40 лет может сохранить хороший внешний вид кожи. Стресс, неполноценное питание, слишком мало свежего воздуха и движения вызывают негативные изменения в коже уже в пременопаузе. Однако при выборе более здорового стиля жизни более здоровой будет и кожа. В аптеке женщины охотно выбирают дермокосметику — в ее производстве уделено особое внимание различным щадящим кожу факторам, и ее можно широко применять для ухода за кожей и профилактики», — рассказывает фармацевт Mēness aptieka Иева Вирза.